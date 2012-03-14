Теперь нервные клетки восстанавливаются

Американские ученые научились активизировать механизмы, подобные тем, которые беспозвоночные животные применяют для «починки» поврежденных нервных окончаний.

Новая процедура чинит поврежденный нерв за несколько минут, а контролируемые им реакции полностью восстанавливаются через 2­4 недели, отмечают неврологи из университета Техаса. А значит, у многих пациентов, страдающих невропатологиями, которые раньше не позволяли им вернуться к полноценной жизни, появится шанс. Правда, когда метод будет внедрен в широкую практику, ученые прогнозировать не берутся.

"Журнал здоровья".