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Зеленые коктейли зарядят энергией лета
Зелёные коктейли – хорошее средство от весеннего авитаминоза. Приготовить их проще простого: все, что нам нужно, – это зелень, свежие овощи или фрукты и блендер. А в результате получаем прилив сил и энергии, стойкий иммунитет и хорошее настроение.
ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ ЗЕЛЕНЫЕ КОКТЕЙЛИ:
• они богаты витаминами, минеральными солями и микроэлементами;
• они содержат клетчатку, необходимую для нормальной деятельности кишечника и выведения из организма токсинов и вредных веществ;
• они содержат антиоксиданты, защищающие организм от вредных факторов внешней среды;
• они быстро и с максимальной полнотой усваиваются организмом;
• они очень питательны из-за высокого содержания белков и аминокислот и дают чувство сытости, не вызывая тяжести в желудке;
• они способствуют нормализации веса и очищению организма от шлаков;
• они тонизируют и заряжают энергией;
• они полезны детям, беременным женщинам и пожилым людям;
• они очень вкусны и вызывают позитивные эмоции.
КАК ПРАВИЛЬНО ПРИГОТОВИТЬ КОКТЕЙЛЬ?
Нужно взять зелень (укроп, салат, петрушку, шпинат, щавель, сельдерей, ботву свеклы и моркови, листья крапивы, одуванчика и пр.) и овощи (или фрукты) в соотношении 2:3 (две части зелени и три части овощей или фруктов). Всё измельчить в блендере, добавить воды на своё усмотрение для получения необходимой консистенции. Если же воду не добавлять, то получится густая масса, которую можно кушать ложкой, как пюре. По желанию в зеленые коктейли можно также добавлять свежевыжатые соки.
Зелень рекомендуется чередовать, используя каждый день разные рецепты.
Лучше употреблять коктейли в пищу сразу после их приготовления, но при необходимости их можно хранить в прохладном месте в течение 3 дней.
Дневная норма употребления – 24 зеленых коктейля. Начинать лучше с небольших порций (1 стакан в день).
Рецепт 1:
• яблоко – 3 шт.;
• банан – 2 шт.;
• лимон – 1/2 шт. (или листья щавеля);
• салат – 5 листьев;
• вода – 12 стакана.
Рецепт 2:
• клубника – 1 стакан;
• банан – 2 шт.;
• салат – 5 листьев;
• вода – 12 стакана.
Рецепт 3:
• банан – 2 шт.;
• салат – 5 листьев;
• укроп (петрушка, щавель) – несколько веточек;
• вода – 1 стакан.
Рецепт 4:
• груша – 3 шт.;
• салат – 5 листьев;
• мята – несколько веточек;
• вода – 12 стакана.
Рецепт 5:
• банан – 2 шт.;
• петрушка – пучок;
• крапива (лебеда, одуванчик) – несколько свежих листьев;
• вода – 12 стакана.
Рецепт 6:
• слива сладкая – несколько штук;
• банан – 1 шт.;
• базилик – пучок;
• вода – 1 стакан.
Рецепт 7:
• виноград зеленый без косточек – 1 стакан;
• апельсин – 1 шт.;
• банан – 1 шт.;
• салат – несколько листьев;
• вода – 12 стакана.
Рецепт 8:
• помидор – 5 шт.;
• лимон – 1/2 шт.;
• петрушка, укроп – пучок;
• чеснок измельченный – 1 долька;
• вода – 1 стакан.
Рецепт 9:
• морковь – 2 шт.;
• апельсин – 1 шт.;
• сок кусочка свежего имбиря;
• салат – несколько листьев;
• вода – 1 стакан.
Рецепт 10:
• рассол квашеной капусты – 1/2 стакана;
• помидор – 4 шт.;
• петрушка, укроп – 1 пучок;
• вода – 1/2 стакана;
• немного сахара.
Рецепт 11:
• огурец – 1 шт.;
• помидор – 5 шт.;
• укроп – 1 пучок;
• немного соли.
Рецепт 12:
• морковь – 1 шт.;
• огурец – 1 шт.;
• сельдерея корень;
• укроп, петрушка – 1 пучок;
• вода – 1 стакан.
Можно приготовить и другие зеленые смеси. Включайте фантазию, не бойтесь экспериментировать и прислушивайтесь к своим вкусовым ощущениям, пишет prosto-zdorov.ru.
"Журнал здоровья".
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