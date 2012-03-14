Зеленые коктейли зарядят энергией лета

Зелёные коктейли – хорошее средство от весеннего авитаминоза. Приготовить их проще простого: все, что нам нужно, – это зелень, свежие овощи или фрукты и блендер. А в результате получаем прилив сил и энергии, стойкий иммунитет и хорошее настроение.

ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ ЗЕЛЕНЫЕ КОКТЕЙЛИ:

• они богаты витаминами, минеральными солями и микроэлементами;

• они содержат клетчатку, необходимую для нормальной деятельности кишечника и выведения из организма токсинов и вредных веществ;

• они содержат антиоксиданты, защищающие организм от вредных факторов внешней среды;

• они быстро и с максимальной полнотой усваиваются организмом;

• они очень питательны из-за высокого содержания белков и аминокислот и дают чувство сытости, не вызывая тяжести в желудке;

• они способствуют нормализации веса и очищению организма от шлаков;

• они тонизируют и заряжают энергией;

• они полезны детям, беременным женщинам и пожилым людям;

• они очень вкусны и вызывают позитивные эмоции.

КАК ПРАВИЛЬНО ПРИГОТОВИТЬ КОКТЕЙЛЬ?

Нужно взять зелень (укроп, салат, петрушку, шпинат, щавель, сельдерей, ботву свеклы и моркови, листья крапивы, одуванчика и пр.) и овощи (или фрукты) в соотношении 2:3 (две части зелени и три части овощей или фруктов). Всё измельчить в блендере, добавить воды на своё усмотрение для получения необходимой консистенции. Если же воду не добавлять, то получится густая масса, которую можно кушать ложкой, как пюре. По желанию в зеленые коктейли можно также добавлять свежевыжатые соки.

Зелень рекомендуется чередовать, используя каждый день разные рецепты.

Лучше употреблять коктейли в пищу сразу после их приготовления, но при необходимости их можно хранить в прохладном месте в течение 3 дней.

Дневная норма употребления – 2­4 зеленых коктейля. Начинать лучше с небольших порций (1 стакан в день).

Рецепт 1:

• яблоко – 3 шт.;

• банан – 2 шт.;

• лимон – 1/2 шт. (или листья щавеля);

• салат – 5 листьев;

• вода – 1­2 стакана.

Рецепт 2:

• клубника – 1 стакан;

• банан – 2 шт.;

• салат – 5 листьев;

• вода – 1­2 стакана.

Рецепт 3:

• банан – 2 шт.;

• салат – 5 листьев;

• укроп (петрушка, щавель) – несколько веточек;

• вода – 1 стакан.

Рецепт 4:

• груша – 3 шт.;

• салат – 5 листьев;

• мята – несколько веточек;

• вода – 1­2 стакана.

Рецепт 5:

• банан – 2 шт.;

• петрушка – пучок;

• крапива (лебеда, одуванчик) – несколько свежих листьев;

• вода – 1­2 стакана.

Рецепт 6:

• слива сладкая – несколько штук;

• банан – 1 шт.;

• базилик – пучок;

• вода – 1 стакан.

Рецепт 7:

• виноград зеленый без косточек – 1 стакан;

• апельсин – 1 шт.;

• банан – 1 шт.;

• салат – несколько листьев;

• вода – 1­2 стакана.

Рецепт 8:

• помидор – 5 шт.;

• лимон – 1/2 шт.;

• петрушка, укроп – пучок;

• чеснок измельченный – 1 долька;

• вода – 1 стакан.

Рецепт 9:

• морковь – 2 шт.;

• апельсин – 1 шт.;

• сок кусочка свежего имбиря;

• салат – несколько листьев;

• вода – 1 стакан.

Рецепт 10:

• рассол квашеной капусты – 1/2 стакана;

• помидор – 4 шт.;

• петрушка, укроп – 1 пучок;

• вода – 1/2 стакана;

• немного сахара.

Рецепт 11:

• огурец – 1 шт.;

• помидор – 5 шт.;

• укроп – 1 пучок;

• немного соли.

Рецепт 12:

• морковь – 1 шт.;

• огурец – 1 шт.;

• сельдерея корень;

• укроп, петрушка – 1 пучок;

• вода – 1 стакан.

Можно приготовить и другие зеленые смеси. Включайте фантазию, не бойтесь экспериментировать и прислушивайтесь к своим вкусовым ощущениям, пишет prosto-­zdorov.ru.

"Журнал здоровья".