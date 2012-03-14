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Пора вводить акциз на сахар?
Группа экспертов из Калифорнийского университета призывает регулировать продажу сахара так же, как сбыт алкоголя и табака. За последние 50 лет мировое потребление сахара увеличилось втрое, а число людей, страдающих ожирением, продолжает стремительно расти.
В своём докладе, опубликованном в авторитетном журнале Nature, учёные напоминают, что в сентябре 2011 года ООН сообщила, что хронические заболевания, такие как болезни сердца, рак и диабет, ежегодно убивают 35 млн человек, а основными факторами развития этих заболеваний являются табак, алкоголь и неправильное питание. При этом правительства регулируют оборот табака и алкоголя, «оставляя без внимания одну из основных причин всемирного кризиса общественного здоровья». За последние полвека мировое потребление сахара увеличилось втрое, что вносит не последний вклад в эпидемию ожирения (сейчас в мире тучных людей на 30% процентов больше, чем страдающих от голода, чего не было никогда в истории).
По мнению авторов, сахар в контексте здравоохранения весьма схож с алкоголем: знакомство людей с ним неизбежно, он может вызывать зависимость (действует на «центр удовольствия» мозга), может непосредственно, даже без развития ожирения, стать причиной многих заболеваний и несет негативные последствия для общества в целом. Поэтому, пишут исследователи, оборот сахара необходимо законодательно регулировать, так же, как оборот табака и алкоголя: ввести акцизный налог, ограничить продажу малолетним и пр., пишет medportal.ru.
"Журнал здоровья".
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