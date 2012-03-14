Грудное молоко может появиться у бабушки

Если у новоявленной мамы нет молока, ребёнка может выкормить бабушка.

Ничто не может сравнится с пользой грудного вскармливания: это здоровье ребенка, это крепкий иммунитет, это чувство защищённости и психологического комфорта. Дети, вскормленные грудью, быстрее развиваются и реже болеют. Но что делать, если у мамы по каким­то причинам нет молока? Медицине известны случаи, когда молоко приходит к бабушке, и это явление не считается сверхъестественным. В каждой женщине заложен материнский инстинкт, говорят учёные, и он может «включиться» даже тогда, когда женщина находится в климактерическом возрасте. Главное – желание: если бабушка действительно хочет кормить грудью своего внука, то ничего невозможного нет.

"Журнал здоровья".