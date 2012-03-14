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Креветки против инсульта
14 Марта 2012, 21:29 | Дальний Восток
Австралийские ученые выделили из голов креветок астаксантин – пигмент, который укрепляет сердечнососудистую систему человека.
Как оказалось, это вещество значительно снижает риск развития таких сердечных недугов, как гипертония, ишемическая болезнь сердца, инсульт, инфаркт миокарда. Экспериментально установлено, что астаксантин эффективнее многих других антиоксидантов, содержащихся в овощах и фруктах. По свойствам он в сотни раз сильнее витамина Е, который способствует защите клеток организма от старения.
"Журнал здоровья".
Автор: По материалам сети Интернет
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