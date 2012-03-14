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Нехватка витамина D приводит к бесплодию
Дефицит витамина D может стать причиной бесплодия как у женщин, так и у мужчин, выяснили ученые из Австрии.
Проведя серию исследований, специалисты пришли к выводу, что витамин D связан с производством половых гормонов в организме женщин и мужчин, а точнее, – регулирует выработку тестостерона. Причем в мужском организме нехватка витамина D приводит к дефициту тестостерона (от концентрации этого гормона в крови мужчины зависит процесс созревания сперматозоидов). А в женском организме нехватка витамина D ведёт к увеличению уровня тестостерона, то есть и в том и в другом случае возрастает риск бесплодия.
Именно поэтому ученые советуют и женщинам, и мужчинам не прятаться от солнечных лучей и употреблять продукты, богатые витамином D: сливочное масло, сыр, яичный желток, икру и рыбий жир.
"Журнал здоровья".
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