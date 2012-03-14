Целлюлит защищает сердце

Напрасно женщины тратят столько сил и средств на борьбу с целлюлитом, – утверждают ученые из Оксфордского университета. Именно многострадальная «апельсиновая корка» способна избавить их от проблем с сердцем, разумеется, если женщина при этом не страдает ожирением.

То, что лишний вес отрицательно влияет на работу сердечно­сосудистой системы, доказанный факт. Но при нормальном весе небольшая жировая прослойка на бедрах имеет свойство поглощать жирные кислоты, которые в случае, если не находят себе безопасного пристанища, бьют как раз по сердечно­сосудистой системе. Жир на бедрах и ягодицах содержит в себе противовоспалительное вещество адипонектин, предупреждающее закупоривание артерий. Кроме того, в нем содержатся эстрогены – женские половые гормоны, отвечающие за правильное функционирование репродуктивной системы.

Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют представительницам слабого пола не впадать в крайности и не рисковать своим здоровьем ради пары сантиметров на бёдрах.

"Журнал здоровья".