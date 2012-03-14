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Целлюлит защищает сердце
Напрасно женщины тратят столько сил и средств на борьбу с целлюлитом, – утверждают ученые из Оксфордского университета. Именно многострадальная «апельсиновая корка» способна избавить их от проблем с сердцем, разумеется, если женщина при этом не страдает ожирением.
То, что лишний вес отрицательно влияет на работу сердечнососудистой системы, доказанный факт. Но при нормальном весе небольшая жировая прослойка на бедрах имеет свойство поглощать жирные кислоты, которые в случае, если не находят себе безопасного пристанища, бьют как раз по сердечнососудистой системе. Жир на бедрах и ягодицах содержит в себе противовоспалительное вещество адипонектин, предупреждающее закупоривание артерий. Кроме того, в нем содержатся эстрогены – женские половые гормоны, отвечающие за правильное функционирование репродуктивной системы.
Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют представительницам слабого пола не впадать в крайности и не рисковать своим здоровьем ради пары сантиметров на бёдрах.
"Журнал здоровья".
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