Добрые поступки избавят от депрессии

Помогая другим, ты можешь помочь и самому себе, если твой поступок будет искренним.

Об этом все чаще говорят специалисты, которые занимаются лечением депрессий. По подсчетам ученых, всего лишь один спонтанный добрый поступок (уступить место в транспорте, помочь донести тяжелые сумки, показать нужную улицу, снять с дерева жалобно мяукающего котёнка) способен улучшить настроение на 10 минут, а этого вполне достаточно для того, чтобы человек с хронической депрессией почувствовал себя лучше.

Психологи из университета Калифорнии после тщательного изучения терапевтического эффекта положительных эмоций пришли к выводу, что люди со склонностью к депрессии могут не допустить развития этого состояния, просто помогая другим. Если вспомнить о том, что сегодня от депрессии страдают более 100 миллионов человек в мире и большинство из них не получают адекватного лечения или вовсе не хотят идти к врачу, эта рекомендация может быть очень полезной.

"Журнал здоровья".