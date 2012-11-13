Эксперты: Психология транжиры очень близка психологии игромана

Транжирой быть тяжело. Постоянно преследует страх голодной смерти и чувство вины, что имеешь наглость жить «не по средствам». Но эти чувства моментально испаряются, как только в кармане появляются новые деньги.

Транжиру охватывает эйфория, которая длится все то время, пока есть что тратить. И для него это поистине счастье. Но потом вновь приходится выгребать мелочь из кармана на проезд, залезать в долги, брать кредиты... Можно ли бороться с этим «недугом»?

Светлана зарабатывала довольно неплохо. Она жила одна, в собственной, доставшейся от родителей, квартире. Никаких излишних трат, казалось бы. Но ей никогда не удавалось «дотянуть» до зарплаты. Подруга, заработок которой был намного скромнее и которая, тем не менее, одна растила сына и содержала больную маму, все время удивлялась: «Куда ты умудряешься растратить столько денег?» Светлана и сама не могла ответить на этот вопрос. Деньги исчезали стремительно. Настолько стремительно, что уже через две недели после зарплаты Светлане приходилось брать у друзей в долг. Те каждый раз удивлялись, вздыхали, но давали - Света отдавала долги всегда вовремя. В конце концов, Светлане такое положение дел порядком надоело. Она поняла, что никогда не сможет накопить на автомобиль, никогда не сможет позволить себе дорогостоящее путешествие. И это при хорошем заработке.

У расточительства есть свои причины. И первая и основная из них - эмоциональная неустойчивость и импульсивность. Транжира руководствуется в жизни в первую очередь чувствами. Рациональность включается в последнюю очередь, как правило лишь тогда, когда нужно думать о том, как выжить без средств к существованию. До той поры расточитель живет, наслаждаясь удовольствием, которое приносит ему трата денег.

Психология транжиры очень близка психологии игромана. Трата денег - на покупки ли, развлечения или благотворительность - захватывает его целиком. Он крайне редко задумывается о том, действительно ли нужна ему покупка. Более того, в момент покупки исчезает чувство страха и тревоги по поводу долгов и кредитов, транжира прячется от этих страхов за мыслью: «Потом разберусь!»

Чаще всего причиной такого поведения становится недостаток эмоционального тепла в детстве со стороны родителей. В семье, где родители прячутся от своих детей за подарками, покупками, развлекательными центрами и другими заменителями любви, ребенок учится получать позитивные эмоции, покупая новые вещи, вкусные продукты, яркие впечатления. При этом родительские подарки не обязательно должны быть дорогими. Они просто заменяют внимание и любовь.

Вырастая, такой ребенок нередко и сам пытает купить внимание своих детей, друзей, супругов, просто окружающих. Именно поэтому вокруг транжир часто много так называемых «друзей», которые не прочь поживиться за их счет.

Как остановиться? Для начала разобраться в том, куда уходят деньги. Включить рациональность вместо эмоций.

Для этого можно выполнить простое упражнение. Нарисовать на листе бумаги круг - это все ваши доходы. Разделить круг на столько секторов, сколько у вас статей расходов. Статьи расходов лучше подсчитать заранее - сколько процентов от дохода у вас уходит на еду, сколько - на одежду, развлечения, быт, долги и т. д. В итоге вы получите своеобразный «пирог». Вы можете увидеть, что большая часть вашего пирога - это ненужные вещи, которые пылятся в шкафу, или, например, дорогие продукты, или оплата такси. Зато в вашем «пироге» может не оказаться «кусочка» на подарок близкому человеку или книгу, которую вы давно хотели купить...

После того, как вы разобрались со своими расходами, нарисуйте идеальный «пирог» - так, как вам хотелось бы распределять свои расходы. Нарисуйте его красивым, красочным и повесьте на видное место рядом с «плохим пирогом». Со временем вы начнете обращать внимание на то, куда уходят ваши деньги, и начнете обдумывать свои покупки. Если у вас случится импульсивная покупка - не вините себя. Так делают иногда все, даже самые экономные люди.

Елена МОРОЗОВА.