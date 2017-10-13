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Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом

13 Октября 2017, 08:58 | Дальний Восток

27 октября в 12.00 в реабилитационном корпусе Медицинского центра ДВФУ пройдет празднование, посвященное Дню борьбы с инсультом. В рамках мероприятия специалисты университетской клиники расскажут о способах профилактики и как распознать этот недуг у близких. Второй блок встречи будет посвящен проведению различных мастер-классов, где врачи и инструкторы-методисты продемонстрируют посетителям различные методы реабилитации.

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), инсульт — это внезапно развитые клинические симптомы локального или генерализованного нарушения мозговых функций, которые могут длиться до 24 часов и более или привести к смерти пациента в результате сосудистых нарушений. По некоторым оценкам экспертов, ежегодно в Российской Федерации регистрируется более 400 тысяч инсультов. Сегодня он занимает второе место в списке причин смерти после инфаркта миокарда.

Часто эта болезнь не проявляет себя ярким образом и диагноз ставится специалистами только через несколько суток после приступа. Поскольку инсульт может привести к частичному или полному параличу и даже смерти, очень важно распознать его в первые часы, когда эта беда только случилась. 

Неврологи и терапевты расскажут о факторах риска, симптомах инсульта и методах профилактики. Специалисты Центра восстановительной медицины и реабилитации будут говорить о методах восстановления постинсультных больных, помощи родственникам в такой ситуации. Специалисты Центра питания проведут лекцию о роли правильного питания при профилактике инсульта.

Вторая часть мероприятия будет практическая. Каждый желающий сможет пройти сеанс CPM-терапии (пассивная разработка суставов), эрготерапии, физиотерапии, кинезотейпирования. Специалисты Центра реабилитации проведут мастер-классы по методикам общения и уходу за пациентами, перенесшими инсульт, лечебной физкультуре и арт-терапии.

На первом этаже в гостевой зоне, а также в отделении бальнеотерапии (лечение водой) у всех желающих будет уникальная возможность посетить сеанс парафинотерапии или галокамеры, а также попробовать кислородный коктейль, восполняющий в нашем организме один из важнейших элементов для его работы. 

Вход на мероприятие свободный. Узнать подробную информацию Вы можете по телефону +7 924 730 14 10 (доступен WhatsApp).

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: инсульт  ДВФУ  мастер класс  приморский край  лечение  Медицинский центр  терапия  владивосток 



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