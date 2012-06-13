Женщину уволили за постоянные обмороки

26-летняя жительница Ливерпуля Кейтлин УОЛЛЕС падает в обморок после любого всплеска эмоций, будь то телефонный звонок или рассказанный анекдот.

Всплеск сопровождается потерей мышечного тонуса и упадком сил. Болезнь проявилась у нее около года назад.

После исследования неврологи обнаружили у нее катаплексию и нарколепсию – непродолжительные приступы сна. Женщина теряет сознание около 20 раз в день. Врачи пока не могут ей помочь, а из-за своей болезни она лишилась работы, сообщают информагентства.

«Золотой Рог».