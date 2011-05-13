Самый тяжелый день - вторник

Не понедельник, а вторник является самым тяжелым днем трудовой недели для офисных работников, утверждают американские исследователи.

В ходе масштабного опроса ученые выяснили, что в первый трудовой день недели мозг еще только начинает возвращаться к реальности трудовых будней. В основном по понедельникам сотрудники заняты пересказом событий, произошедших с ними за выходные. А вот с утра во вторник стресс от горы заданий начинает нарастать подобно снежной лавине.

Кроме того, специалисты смогли объяснить резкое увеличение посещений сайтов по трудоустройству каждый вторник. Именно в это время тоска заставляет работников офиса мечтать о некоей новой работе с «райскими» условиями труда и побуждает пройтись по сайтам агентств, предлагающих работу.