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Самый тяжелый день - вторник
Не понедельник, а вторник является самым тяжелым днем трудовой недели для офисных работников, утверждают американские исследователи.
В ходе масштабного опроса ученые выяснили, что в первый трудовой день недели мозг еще только начинает возвращаться к реальности трудовых будней. В основном по понедельникам сотрудники заняты пересказом событий, произошедших с ними за выходные. А вот с утра во вторник стресс от горы заданий начинает нарастать подобно снежной лавине.
Кроме того, специалисты смогли объяснить резкое увеличение посещений сайтов по трудоустройству каждый вторник. Именно в это время тоска заставляет работников офиса мечтать о некоей новой работе с «райскими» условиями труда и побуждает пройтись по сайтам агентств, предлагающих работу.
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