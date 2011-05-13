Загар в солярии провоцирует рак

Европейские дерматологи настаивают на том, чтобы салоны красоты, использующие солярии, оповещали своих клиентов об опасности ультрафиолетового излучения, получаемого вместе с искусственным загаром.

По мнению медиков, многие посетители соляриев даже не подозревают о наличии дополнительного риска развития у них таких осложнений, как ожоги или аллергия, а со временем - преждевременного старения кожи или рака, рассказывает агентство EFE.

Медики призывают санитарные службы решить вопрос с соляриями так же просто, как и с табаком: как и на коробках сигарет, вывешивать в салонах красоты объявления о том, что ультрафиолетовые лучи опасны для здоровья.