Кариес заразен так же, как грипп

Кариесом можно заразиться так же легко, как и «подхватить» грипп, считают британские специалисты.

Стоматологи пояснили, что подобная опасность существует из-за бактерий Streptococcus mutans, которые опасны, прежде всего, для детей. Риск заразиться у ребенка возникает, если его мама, у которой есть кариес, пробует еду ребенка или облизывает его соску. Высокий риск заразиться есть и у пар во время поцелуя, так как в это время они обмениваются слюной.