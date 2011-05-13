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Чем тяжелее - тем полезнее?
Во время занятий надо помнить о том, что физкультура, фитнес - это не спорт, и личный экстремизм здесь недопустим. Вы можете достигнуть идеала 90-60-90, но если вы будете при этом бледная и зеленая и вам не будет ничего хотеться… Зачем все это? Не надо упираться, главное - качество жизни. Есть два критерия для определения интенсивности нагрузки: наше ощущение от жизни до и после тренировки. И бытующее мнение, что чем тяжелее, тем полезнее, - не для вас.
Существует так называемая анаэробная зона пульса. Если пульс будет ниже нижней границы аэробной зоны, то выносливость расти не будет, то есть не будет тренироваться сердце, а значит, и пользы от ваших тренировок не следует ждать. Если пульс выше верхней границы - пользы в занятиях тоже нет, потому что человек переходит анаэробный порог - растет нагрузка на опорно-двигательный аппарат, но с точки зрения тренировки выносливости, тренировки сердца смысла в этом нет.
Есть аппараты, которые крепятся на теле человека и показывают, как проходит тренировка. Пока пульс не превысит нижней границы - выносливость расти не будет. Если пульс выше или ниже аэробной зоны, прибор начинает пищать - значит надо увеличить или сократить нагрузку. Границы этой зоны определяются следующим образом: максимальный пульс (220) минус возраст, минус пульс в состоянии покоя. Нижняя граница - 60% от этой цифры, верхняя граница - 75%.
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