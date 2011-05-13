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Долой апельсиновую корку!

13 Мая 2011, 13:47 | Дальний Восток

Антицеллюлитные упражнения и правда могут быть весьма забавными, хотя, стоит признать, и нелегкими. К примеру, это комплекс для бедер и ягодиц из популярного направления современного фитнеса под названием калланетика, которую называют гимнастикой неудобных поз. Утверждают, что час этой экзекуции равен 24 часам аэробики и 7 часам фитнеса. Кто и как замерял эти данные - неизвестно, но с тем, что калланетика работает, согласны даже самые завзятые скептики.

Эффективность данного вида фитнеса можно как следует прочувствовать на своем целлюлите, мышцах и локальных жировых отложениях, попробовав сделать следующее очень эффективное, но крайне трудоемкое упражнение.

Сначала хорошенько разогрейтесь, попрыгайте, попляшите, позадирайте на приемлемую для вас высоту ноги. После, наклонившись вперед и обхватив голени руками, потяните мышцы задней поверхности бедер, затем сядьте на коврик, одну согнутую в колене ногу положите перед собой, а вторую, тоже согнутую, отведите назад, за спину. Руками упритесь в бедро ноги, лежащей перед вами. Устроившись поудобнее, усилием мышц задней поверхности бедра и ягодиц оторвите от пола ногу, которая находится за спиной, и начинайте короткими сильными движениями отводить бедро еще дальше назад за спину. Спину при этом держите прямо, для чего напрягите мышцы живота и распрямите плечи. Вы должны почувствовать, как работают именно мышцы бедра и ягодиц, не напрягайте голень и ступню, постарайтесь полностью расслабить их.

По классическим канонам калланетики такие неспешные, но требующие больших усилий упражнения нужно выполнять в течение 100 секунд. И, поверьте, это будут самые длинные 100 секунд в вашей жизни! Забавно тоже будет, но лишь первые секунд 10-20, потом будут забавляться лишь те, кто ненароком увидит вас в этой весьма, согласитесь, нелепой позе. Впрочем, подтянутые ягодицы и стройные бедра того стоят.

Это лишь одно упражнение из калланетики, об остальных можно легко разузнать в Сети или просто купить DVD с полным курсом. Конечно, начинать лучше с цикла упражнений для начинающих.

Кроме калланетики существует еще великое множество способов расшевелить свой залежалый целлюлит. Можно попробовать использовать для этого фитбол - весьма забавное изобретение, надо заметить. Бодибалет тоже очень эффективен и к тому же позволяет почувствовать себя настоящей балериной, делающей плие и грандплие у балетного станка. Традиционный фитнес можно тоже использовать в борьбе с целлюлитом, хотя тут все гораздо более традиционно и поэтому не столь забавно.

Впрочем, как говорится, на вкус и цвет… Выбирайте сами, пробуйте, отвергайте, пробуйте снова и в конце концов обязательно найдете именно то, что придется по душе именно вам, советует stylewoman.ru.

Автор: stylewoman.ru
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