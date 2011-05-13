Ходьба полезнее, чем фитнес

К такому выводу пришли американские ученые в ходе исследования, в котором приняла участие группа людей среднего возраста.

Как оказалось, интенсивная ходьба предупреждает повышение артериального давления, улучшает состояние сосудов и суставов, а также существенно поднимает настроение. Достаточно 5 минут прогуляться на свежем воздухе, чтобы улучшить свое эмоциональное состояние.

Эксперты рекомендуют совершать регулярно пешие прогулки людям любых возрастов и комплекций. Положительный эффект оказывается на всех без исключения, подчеркнули исследователи.