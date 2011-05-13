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Почему не киснет магазинное молоко?

13 Мая 2011, 03:04 | Дальний Восток

Молоко, купленное в магазине, не закисает неделями в открытом пакете при комнатной температуре. Многим интересно - почему? Ведь молоко с рынка скисает очень быстро, при этом получается вкусная простокваша, из которой можно приготовить творог и другие кисломолочные продукты. Почему из магазинного молока ничего хорошего не получается?

Причин для такого «странного» поведения молока, пишет shkolazhizni.ru может быть несколько:

- Натуральное молоко - стерилизовано. Стерилизация молока проводится при высокой температуре, и оно становится стерильным, то есть не содержащим никаких бактерий. Стерилизованное натуральное молоко закиснет, если добавить в него закваску - ложку кефира, сметаны или простокваши.

- Если это - молочный напиток. Производители не спешат менять упаковку и указывать на ней настоящее наименование своего продукта, как того требует законодательство. За такое нарушение не предусмотрено никакого ощутимого наказания. И на полках магазинов теснятся пакеты, на которых написано «молоко», но содержимое этих пакетов и молоко - очень дальние родственники.

- В молоке содержится антибиотик. Как известно, антибиотики подавляют развитие молочнокислых бактерий. В молоко антибиотик может попасть от пролеченной коровы, если не был выдержан 10-дневный карантин. Какой фермер добровольно пойдет на снижение производства молока на срок в 10 дней?

Раньше коров кормили сеном с ближайших сенокосов и комбикормами, изготовленными на ближайшем заводе, также, в основном, из местного сырья. Сейчас фермеры закупают импортный корм, в состав которого может быть введен антибиотик. Корова получает лекарство с порцией корма, а мы получаем его - с молоком.

- В молоке содержится консервант. Официально вводить в состав молока консерванты запрещено. Но запрещено - не значит исключено. Люди, имеющие аллергию на некоторые консерванты, например, на бензоат натрия, в последнее время отмечают признаки аллергии после употребления молока длительного хранения.

- В молоке содержится сода. Известно, что сода - хороший консервант. Её могут добавлять в цельное молоко, чтобы увеличить срок его хранения. Но чаще сода обнаруживается в восстановленном молоке. При производстве молочного порошка в его состав вводят соду все с той же целью - продления срока хранения.

Сама по себе сода, может быть, не несет угрозы здоровью. Но! Процесс восстановления молока - сложный и длительный по технологии, масса несколько раз нагревается до высокой температуры. Под воздействием температуры сода вступает в реакцию с молоком, вернее, с белками молока. Одним из продуктов этой реакции является аммиак - яд, который накапливается в организме и может стать причиной развития опасных заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки. Хорошо, что концентрация его невелика.

Подведем итог. Если вы хотите получить кисломолочный продукт домашнего приготовления - покупайте натуральное молоко на рынке, лучше - у знакомого продавца.

Молочные напитки не несут прямой угрозы здоровью, потому что мы употребляем их в незначительном количестве. Ну, а детям лучше покупать детское питание, оно проходит многоступенчатый контроль и не должно содержать вредных добавок.

Автор: shkolazhizni.ru
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