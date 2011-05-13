Диета как образ жизни

В чем заключается принцип рационального питания и чем оно отличается от вегетарианства, сокотерапии, безжировой, белковой и прочих «спасительных» диет? Об этом в интервью с ныне покойным Анатолием ПШЕНДИНЫМ, известным ученым-биохимиком, разработчиком серии витаминных комплексов, автором ряда книг и программ шейпинг-питания.

- Гамбургеры и хот-доги вытеснили со стола россиян традиционные пельмени и блины с медом. Полезна ли нашему человеку такая диета?

- Питание всегда соответствует традициям, культуре. Но адаптироваться можно к любой пище. Чукчи, привыкшие к сырой рыбе и медвежатине, могут питаться кавказским шашлыком. Китайцы вместо засахаренных крыс могут объедаться экзотикой Франции - лягушками в белом винном креме. Но на это надо время! Адаптация к определенной пище, отраженная в генотипе человека, за полчаса не происходит.

- Отсюда, наверное, неприятности после посещения экзотических ресторанов?

- Да. Все виды питания связаны с определенными условиями среды, традициями. Конечно, можно питаться йоговскими блюдами из риса или овощными салатами звезд Голливуда, но для этого надо родиться и жить в Индии или в Америке. Кстати, и переход на определенные жесткие правила питания, которые называются «спасительной диетой» - вегетарианство, сокотерапия, белковое питание, раздельное, безжировое, - в определенной степени шок для организма: вспомните, что происходит с деревом, когда его пересаживают пусть даже на плодородную почву, - оно болеет...

Конечно, нельзя сразу говорить о том, что какое-то новаторство опасно для жизни, а какое-то - панацея от всех бед и болезней... Мы ведь очень мало знаем о биохимии питания! Теоретически ученые подсчитали: рацион человека должен содержать 24 000 отдельных микроэлементов. Но! Удалось «распознать» лишь 600 элементов, поступающих с пищей. А где, спрашивается, 23 400? Неизвестно... Зато постоянно громко объявляют о новой, «идеальной» теории питания: ешьте только ростки пшеницы, пейте только артезианскую воду, замените сахар химическими подсластителями...

- И будем живы-здоровы?

- Когда открыли незаменимые аминокислоты, ратовали за мясной рацион питания: боялись «белкового голодания». Потом оказалось, что мясо содержит холестерин - спутник атеросклероза и повышает раздражительность. Что в большом количестве белок вреден для почек... Но далеко не все склеротики и почечники злоупотребляли мясными продуктами! Чаще бывает наоборот. Котлета или бифштекс, на мой взгляд, объясняют раздражительность и злость только в том случае, если они недожарены или пережарены... Поэтому «идеальную» диету создавать просто глупо.

- А если попробовать создать диету для россиян с учетом культуры, традиций, экономики? Наверное, эксперты знают такие правила диетологии, которые уберегут от болезней, избыточного веса, сделают нас энергичными и работоспособными?

- Давайте не будем произносить слово «диета»! Хотя оно и переводится с греческого как «образ жизни», в быту за ним закрепилось значение питания при определенных болезнях: диета язвенников, сердечников, почечников, тучников... Есть просто рациональное питание. Оно требует, чтобы набор продуктов был адекватным потребностям организма.

- Что это означает?

- Прежде всего питание должно учитывать биохимию продуктов: соотношение в них белков, жиров, углеводов, микроэлементов, витаминов... Причем ошибочно считать только углеводы причиной ожирения. Конечно, углеводы в пище превалируют. Но, например, глюкоза и крахмал - разные углеводы и «работают» они по-разному. И фрукты, и картофель, и шоколад, и каши - углеводонасыщенные продукты. И надо знать, что особенно легко углеводы переходят в жир гликоген… после физической нагрузки! Спортсмены должны помнить: после тренировки - никаких моносахаридных углеводов - пирожных, печенья, шоколада, конфет…

- А фрукты?

- Основа и фруктов, и сахара-рафинада - однотипные углеводы - моносахариды. Но почему, как только мы съедаем кусочек сахара, уровень глюкозы в крови подскакивает и усиленно работают надпочечники, выбрасывая в кровь адреналин; а вот даже от килограмма бананов, яблок, апельсинов, груш уровень глюкозы поднимается в крови медленно и так же медленно падает, щадяще для организма? Да потому, что углеводы-моносахариды во фруктах - это фруктоза. Она известна нашему организму тысячелетия: еще пещерный человек ел груши и бананы. А вот сахар-рафинад - недавнее изобретение цивилизации. Он чужд и непонятен нашим генам. Адаптация к иной национальной кухне происходит не за один и не за два месяца, а тут совершенно новый продукт, который в природе в «чистом виде» не встречается - не растет на дереве, не бегает по полям. Вот и не знает организм, что делать с моносахаридом сахара, то есть с глюкозой! Для него рафинад - словно гром среди ясного неба...

- Белая смерть?

- Не будем категоричными... Однако ведь бытует легенда, что для избавления от чувства голода следует съесть кусочек сахара, конфетку, шоколадку? Да, в крови резко повышается уровень глюкозы - из рафинада она поступает уже в «готовом виде», идет воздействие на центр голода в головном мозге, но ведь уровень глюкозы от рафинада так же резко и падает! Другое дело - сливы, груши, яблоки, абрикосы, в которых есть моносахарид фруктоза - «полуфабрикат глюкозы»!

- Значит, чтобы при похудании не страдать от чувства голода, надо питаться фруктами?

- Лучше не ограничивать себя в глотании арбузов, чем мучаться на «чайной слим-диете»: 6 стаканов крепкого чая в день и 6 кусочков сахара. Эта «сногсшибательно эффективная» диета действительно сшибает с ног...

- Какие еще правила входят в рациональное питание?

- Режим. То, что желудочная секреция усиливается в определенное время и режим питания формирует гормональный рефлекс, ни для кого не секрет. Желудок может «сам себя съесть» из-за неправильного режима, так как соляная кислота активно разъедает пустые стенки. С возрастом аппетит перестает быть регулятором питания: чувствительность языка притупляется, время между приемами пищи и чувством насыщения в мозге растягивается - вот вам и проблема избыточного веса. Увы, поэтому человеку природой предписано всю жизнь бороться со своим отражением в зеркале. Проблема повышенного аппетита связана именно с режимом питания. Нельзя делать большие перерывы между приемами пищи. Нe стоит наверстывать в ужин недоеденный завтрак. Это известные истины, которые редко соблюдаются. При избавлении от избыточного веса почти всегда показано дробное, 5-6 разовое питание. Это снижает чувство голода. Но не надо забывать, что яблоко, стакан молока, бутерброд - тоже приём пищи!

Третье правило - объем и калорийность пищи. Обязательное включение в рацион пищевых волокон (отруби, овощи, фрукты) для борьбы с ощущением «пустого желудка» и нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Это индивидуальный подход к объему жидкости. Нужно помнить, что повышенная питательность продуктов - это повышенный вес тела.

- Говорят, что мы живем за счет четверти того, что съедаем, а за счет других трех четвертей живет наш врач?

- Да, эта надпись на древнеегипетской пирамиде точно отражает положение вещей. Фараоны знали толк в питании. В рациональности. Кстати, слова «рацион питания» и «рациональность питания» - однокоренные, и, наверное, это не случайно. Охая, мы влезаем на весы и забываем, что полученное удовольствие от конфетки или мармеладки сиюминутное. И нельзя не брать на заметку съеденные между делом бутерброды с чаем, булочки с кофе, даже банан и стакан сока. «Пустые калории» и несут далеко не «пустые проблемы» - плохую внешность, болезни. Я не говорю уже о фисташках, мороженом, сникерсах…