Домашние животные помогут не хуже лекарств

Биологи уверяют, что практически все известные на Земле животные в той или иной мере способны исцелять от болезней. Но особенно преуспели в анималотерапии те, что веками обитают с нами под одной крышей.

У анималотерапии масса преимуществ. Во-первых, нет противопоказаний, за исключением аллергии на шерсть животных. Во-вторых, это целиком природный, натуральный метод лечения и оздоровления без медикаментов, не дающий побочных реакций. В-третьих, он достаточно эффективен, научно обоснован и проверен историей. Кроме того, анималотерапия доступна любому вне зависимости от общественного положения и кошелька, не требует особых затрат и специального оборудования. И, наконец, лекари-животные не допускают врачебных ошибок.

КОШКА

Этот пушистый зверек избавляет от многих неприятностей: поднимает настроение, снимает стресс, лечит бессонницу и похмелье и даже помогает сбросить вес. Исключительно полезна «кошкотерапия» для сердечников. При повышении артериального давления крови достаточно всего в течение нескольких минут погладить кошку, как оно снижается. Известны случаи, когда кошка помогала восстановить функции опорно-двигательного аппарата у парализованных больных, излечивала шизофрению, справлялась с сердечным приступом, помогала при гипертоническом кризе. В Великобритании белые лечебные кошки даже продаются в аптеках. Ученые отмечают, что кошки лучше лечат заболевания нервной системы, внутренних органов, а коты - прекрасные целители остеохондроза, радикулита и артроза.

Кошку привлекает аномальная энергия воспаленного или поврежденного органа, и она словно впитывает эту отрицательную энергию в себя. Но для того, чтобы стать вашим домашним физиотерапевтом, кошка должна полностью доверять вам. Хвостатый «лекарь» безошибочно определяет больное место и старается прижаться к нему, согреть, часто при этом зверек начинает усиленно мурлыкать.

Кстати, кошачье пение не только выражение эмоций. Мурлыканье запускает заживляющий механизм, который схож с лечением ультразвуком у человека. А воздействие ультразвуком в диапазоне 20-50 герц, в котором «поют» домашние кошачьи, увеличивает рост и укрепляет кости на 20%. Сейчас врачи пытаются использовать кошачье мурлыкание с пользой для человека, например, чтобы остановить развитие остеопороза у пожилых.

«Кошачья» анималотерапия воздействует на организм человека многогранно. Прежде всего, происходит биоэнергетический контакт двух живых существ. Когда кошка ласкается и хозяин поглаживает ее шерсть, это не что иное, как электростатическое воздействие слабыми токами, на чем строится вся современная физиотерапия. Так что кошка - это, по сути, домашний физиотерапевтический прибор. А благодаря известной кошачьей привычке запускать коготки, у человека раздражаются рефлексогенные зоны, и к больному месту приливает кровь, как во время сеанса иглотерапии.

Однако кошка - это не только незаурядный домашний целитель, но и очень чуткий диагност. Она заранее может определить проблемную зону, в которой зарождается очаг болезни, и своевременно заняться профилактикой. Так что порой мы так и не узнаем, от какого недуга нас избавил домашний доктор.

СОБАКА

В вашем доме появился щенок - значит вам обеспечена эффективная профилактика гиподинамии, простуды и нервных расстройств. Совместные прогулки снижают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, а еще доказано, что присутствие собаки предупреждает срывы, возникающие в результате нервных напряжений и стрессов. В самой крупной американской частной психиатрической лечебнице работают шестнадцать собак разных пород. Результаты их лечения впечатляют. Один из больных, за четверть века пребывания в клинике не произнесший ни слова, стал разговаривать… с собакой.

Кроме всего перечисленного, собачий язык - неплохой антисептик, поскольку в собачьей слюне содержится лизоцим - вещество, защищающее от бактерий и помогающее заживлять раны. И собаки по собственной инициативе часто зализывают своим хозяевам царапины, порезы и мозоли.

И ПРОЧАЯ ЖИВНОСТЬ

Проще всего организовать в домашних условиях сеансы анималотерапии с рыбками. Проводите перед аквариумом от 15 минут до 1,5 часов - и вам обеспечено облегчение при таких заболеваниях нервной системы, как неврастения, истерия, невроз навязчивых состояний, нейроциркуляторная дистония. Хомяки, мыши или кролики облегчают состояние при болезнях суставов, помогают замкнутым и неуверенным в себе людям победить страх перед общением с незнакомцами.