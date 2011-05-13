Секреты красоты: мифы и реальность

Мы все склонны верить в чудеса, особенно если они сулят экономию времени и денег. Но какие из старых народных рецептов действительно работают? Мы проанализировали весь диапазон - от кухонных бабушкиных средств до салонных слухов и постарались отсеять настоящие чудеса от мифов.

ПРАВДА. Нельзя самой распаривать лицо и выдавливать черные точки.

Распаривание может вызвать ожог, а сосуды могут не выдержать и полопаться. Вместо этого в качестве отшелушивающего и порорасширяющего натурального средства хорошо использовать смесь овсяных хлопьев с миндальным маслом.

Можно ли выдавливать черные точки? Нет. После этого часто остаются шрамы. Точки лучше смазать медом с солью. Соль - отличный антисептик, расширяет поры, а мед заживляет.

ПРАВДА. Майонез делает волосы гладкими и блестящими.

Да, действительно, майонез содержит яйца и жиры, которые являются одними из основных компонентов кондиционеров. Но майонез на волосы наносить не очень удобно, поскольку его трудно смывать, он оставляет на волосах ощущение сальности, тяжести и запаха заправленного майонезом салата. Попробуйте использовать кондиционеры, содержащие масла, витамины и яичный желток. Они прекрасно питают и укрепляют волосы, делают их блестящими, дольше сохраняют цвет волос.

ВЫМЫСЕЛ . Косметические тоники закупоривают поры.

Тоники были созданы для того, чтобы снимать следы, которые остаются на коже после применения очищающих средств, таких как лосьоны или молочко. Но эту проблему с успехом решит и обычная проточная теплая вода. Тоники, созданные на основе гидроксидных кислот, хорошо справляются с черными точками, при этом не закрывают поры. Компонент, который способствует сужению пор, - это синтетический витамин А. Крем с его содержанием обладает лифтинг-эффектом.

ВЫМЫСЕЛ. Тональный крем должен быть дорогим.

Совершенно необязательно. Правильно подобранные тональные средства недорогих марок не менее хороши, чем дорогие кремы класса люкс. Их также можно смешивать, например, обычный тональный крем со светоотражающим. А вот на блеске для губ вполне можно сэкономить. Главное, чтобы подошел цвет.

ПРАВДА. Вазелин хорошо подходит для сухой кожи.

Вазелин идеален для чувствительной кожи. Он гипоаллергенен, поскольку не содержит отдушек и консервантов. Вазелин образует пленку, которая удерживает влагу внутри кожи, но сам не увлажняет. Если кожа очень сухая и раздраженная, вечером нанесите увлажняющий крем, а затем вазелин и оставьте на ночь.

ВЫМЫСЕЛ. Если волосы не мыть, они сами очищаются.

Это совсем не так. Волосы так же, как и кожа, требуют очищения. Если их не мыть, они становятся жирными, сальными и непривлекательными. Кожа головы начинает шелушиться и зудеть, волосы истончаются и плохо пахнут. Если ваш шампунь сушит кожу, смените его на мягкий увлажняющий для частого использования и не забывайте его тщательно смывать.

ВЫМЫСЕЛ. Бритье ног делает волосы жестче.

Нет доказательств того, что волосы после бритья растут более толстыми и жесткими. Просто пробивающиеся волоски похожи на щетину. Отшелушивающие и увлажняющие средства помогут сохранить кожу гладкой дольше.

ВЫМЫСЕЛ. Сон на шелковой подушке предотвращает морщины.

Чем старше вы становитесь, тем медленнее поутру разглаживаются сонные складки на лице. Дело в том, что коллагена и эластина, отвечающих за упругость кожи, становится меньше. Но материал, из которого сделана ваша подушка, на это никак не влияет. Чтобы не было складок, спите на спине. Это не просто, но возможно. Вам поможет ортопедическая подушка.

ПРАВДА. Мытье волос пивом делает их гуще.

Этот древний и кажущийся устаревшим способ на самом деле очень действенный. Когда пиво испаряется, оно оставляет на поверхности волоса тонкий слой хмеля, который и придает волосам плотность. Есть у этого средства недостаток: волосы тускнеют. Сейчас нет необходимости использовать бабушкины способы, так как современные средства по уходу за волосами содержат полезные вещества, приятно пахнут и придают волосам блеск.

ПРАВДА. Вода, которую вы пьете, увлажняет кожу.

Совершенно верно. Полноценное насыщение клеток влагой осуществляется водой, которую мы пьем, а вовсе не из увлажняющих средств. Если организм обезвожен, вы выглядите старше, чем есть на самом деле. Для нормального обеспечения организма влагой нужно пить не менее двух литров воды в день.

ВЫМЫСЕЛ. Соль отбеливает зубы.

Те же свойства приписывают и соде. Стоматологи говорят, что чистка зубов солью или содой не отбелит и от пятен не избавит. К тому же эти вещества очень абразивны и могут повредить зубную эмаль. Это все равно, что скрести эмалированную ванну металлической мочалкой. Чтобы на зубах не было пятен и они не желтели, нужно употреблять меньше красного вина, кофе, чая. И конечно же,бросайте курить.

ВЫМЫСЕЛ. Желе укрепляет ногти.

Желатин - прекрасный источник белка, который и составляет основу ногтей. Но нет никаких оснований полагать, что если есть много желе, то оно будет напрямую воздействовать на ногти. Аминокислоты, которые содержатся в желатине (часто они называются «материалом для строительства клеток»), используются всем организмом, а не только ногтями. Лучше всего воздействовать на ногти локально. Хорошо способствуют укреплению ногтей специальные средства - лаки и масла, содержащие соевый протеин, витаминные добавки и масло, например розовое или розмариновое.