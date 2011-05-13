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Лечебная парная
Вашу дорогу постоянно перебегает черная кошка? Вы не знаете, как решить проблемы на работе, в семье, как снять накопившийся нервный стресс? «Идите в баню!» - такой интересный совет дает физиотерапевт Елена КИРЮХИНА.
Все ваши проблемы банная процедура, к сожалению, не решит, но поможет улучшить настроение, разгрузить психику, повысить иммунитет.
Чтобы усилить терапевтический эффект бани, воспользуйтесь аромамаслами. Они действуют подобно аэрозолям - растворяются водой, распыляются на стены бани, а потом через легкие попадают в кровь.
Но в их применении важно придерживаться правил. При первом использовании аромамасел дозировка должна быть минимальной - 1-2 капли. Нельзя разбрызгивать эфирные масла на каменку или нагревательные элементы.
КАК ДЕЙСТВУЮТ МАСЛА
Сегодня существует множество «целебных» масел, и каждое по-своему действует на организм человека.
Мята релаксирует, успокаивает, хорошо влияет на центральную нервную систему, очищает кожу и слизистую. На пол-литра горячей воды требуется 10 мл этого «снадобья». Приготовленный раствор распыляют мелкими порциями на стены бани после того, как поддадут пар. С осторожностью пользоваться мятой надо людям с высокой кислотностью.
Шалфей помогает против грибков и стафилококковых инфекций, благотворно влияет на слизистую кожи. Его можно употреблять всем.
Лаванда успокаивает центральную нервную систему, улучшает структуру волос, укрепляет ногти. Но она воздействует на желчный пузырь, поэтому её нужно употреблять очень осторожно.
Розмарин и фенхель хорошо применять в сочетании, потому что они действуют на сосудистую систему, также обладают противовоспалительным эффектом. Если употреблять розмарин отдельно, он повышает артериальное давление, а фенхель - понижает. В сочетании они нормализуют тонус сосудов.
Масло герани выводит лишнюю жидкость из организма. Обладает потогонным и диуретическим действием (по-маленькому в туалет хочется чаще, чем обычно).
Хвойный экстракт используется как успокаивающее средство при расстройствах нервной системы, физическом и умственном переутомлении. Важно: процедура должна длиться не более 10 минут.
Если вы плохо засыпаете и часто просыпаетесь - попробуйте попариться с настоем чабреца. Снотворное действие также окажет посещение парной с мятным или апельсиновым маслом.
Для улучшения качества пара знатоки используют пиво и квас. Добавлять их надо в небольших количествах, разводя водой. Они дают восхитительный аромат свежеиспечённого хлеба. Пивной пар очень полезен для кожи - делает её более шелковистой, также обладает противовоспалительным действием, пишет medportal.ru.
ЗАКРЕПЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТ
После баньки хорошо выпить горячего чая, да еще и с благоухающей травкой! Липовый чай является потогонным средством. Готовят его так: цветки липы заваривают крутым кипятком, ставят на огонь и варят 10 минут, после чего процеживают и добавляют мёд или сахарный песок по вкусу.
Дополнительно очищает и витаминизирует организм чай из шиповника и ромашки. Сушеные плоды шиповника измельчают и заливают горячей водой, кипятят 5 минут. Сушеные цветки ромашки добавляют к шиповнику и настаивают смесь под крышкой. Через 10 минут чай процеживают и пьют с медом или сахаром.
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