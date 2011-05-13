Пародонтит-разрушитель

Развивается пародонтит (часто его называют пародонтозом) так: зубы начинают расшатываться и выпадать. Причем выпадают здоровые зубы, так как становятся подвижными и не держатся в рыхлой, разреженной десне. Это заболевание практически не лечится. Но ученые из года в год пытаются придумать различные способы.

Недавно появились методы, позволяющие частично компенсировать костную ткань. Они основаны на репарационных возможностях самого организма. Ученые предложили изолировать разрушающееся место с помощью тефлоновых мембран, благодаря чему кость будет постепенно восстанавливаться.

Дело в том, что соседствующие ткани - соединительная, эпителиальная и костная - растут с разной скоростью (медленнее всего - костная). И в разрушенном месте прежде всего разрастается эпителиальная ткань, препятствуя росту костной. Изолирующие мембраны будут «притормаживать» эпителий, чтобы костная постепенно восстанавливалась без всяких лекарств. Чтобы ускорить восстановление челюстной кости, под мембраны помещают специальные вещества-стимуляторы. Так что теперь есть надежда, что пародонтит можно побороть.