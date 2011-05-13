В национальный календарь по вакцинации добавлена еще одна прививка

Российский календарь прививок отстает от многих развитых стран, и в последнее время власти демонстрируют готовность расширить его. Прививка от гемофильной инфекции типа Б (или ХИБ-инфекции, как ее называют в мире), на которой давно настаивали педиатры, стала в нем 11-й по счету.

Возбудитель ХИБ-инфекции - гемофильная палочка - относится к группе так называемых условно-патогенных бактерий, то есть живет и процветает рядом с человеком и может вызвать заболевание в случае ослабления защитных сил организма. А так как у ребенка защитная система еще недостаточно зрелая, именно дети наиболее часто страдают от этой инфекции.

- ХИБ-инфекция вызывает около половины случаев ОРЗ у детей, а также пневмонии, гнойные менингиты, отиты и даже сепсис, то есть общее заражение крови, - говорит руководитель городского центра вакцинопрофилактики Евгения ВОРОБЬЕВА. - При этом до 80% выделенных штаммов устойчивы к традиционно применяемым антибиотикам, а частота тяжелых осложнений после перенесенной инфекции достигает 40%.

Гемофильной инфекции подвержены дети в возрасте до 5 лет, но пик заболеваемости наиболее тяжелой ее формой - менингитом - приходится на возраст 6-12 месяцев. Факторами риска являются: посещение дошкольных учреждений, иммунодефицитные состояния, искусственное вскармливание, частые простудные и хронические заболевания (сердца, легких, сахарный диабет).

ЖИВАЯ ВАКЦИНА ДОПОЛНИТ УБИТУЮ

Вакцинация против полиомиелита проводится на первом году жизни ребенка - в три, четыре с половиной и шесть месяцев. С этого года при проведении третьей прививки стали применять «живую» вакцину. Не опасна ли такая замена?

- Различие между «живой» и инактивированной вакциной в том, что «живая» капается в рот, а «убитая» применяется в виде инъекции, - разъясняет Евгения Воробьева. - Сейчас начали использовать комбинированную схему: первые две прививки делаются инактивированной вакциной, а третья - «живой». Это связано с существующей угрозой распространения дикого полиомиелита, который был обнаружен в Таджикистане в 2010 году и занесен на территорию России.

Переход на «живую» вакцину необходим для того, чтобы у детей выработался кишечный иммунитет именно на «дикий» штамм полиовируса.

При применении комбинированной схемы исключается риск вакциноассоциированного полиомиелита ввиду создания достаточного иммунитета с помощью двух первых доз инактивированной вакцины.

Такая схема по рекомендации ВОЗ многие годы применяется во многих странах и показала свою безопасность. Дети, которые начиная с этого года будут прививаться «живой» вакциной от полиомиелита, получат надежную защиту от «дикого» штамма полиовируса.

ЗА РАМКАМИ КАЛЕНДАРЯ

Какие еще вакцины прежде всего должны появиться в национальном календаре? Это, конечно, прививки против пневмококковой инфекции. Практически во всей Европе такая прививка существует. Причем не только для детей, но и для взрослых.

Пневмококковая инфекция - наиболее частая причина развития пневмонии и смерти от нее. Клинические формы пневмококковой инфекции разнообразны: синуситы, отиты, фарингиты, бронхиты, пневмонии, некоторые формы ОРЗ, менингит, сепсис, артриты, эндокардит. Особенно высока заболеваемость пневмококковыми инфекциями у людей с хроническими заболеваниями, курильщиков и лиц старшего возраста.

Нужна в национальном календаре и вакцина против папилломавирусной инфекции (ВПЧ). Она способна защитить женщину от развития рака шейки матки. Сегодня именно этот вид онкологического недуга является второй по частоте причиной смерти женщин от раковых заболеваний.

И третья вакцина - от ветряной оспы. Заболеваемость ветрянкой в России за последние годы увеличилась более чем в 1, 8 раза, а риск заражения в течение жизни приближается к 100%. Поэтому привиться от ветрянки рекомендуется не только детям, но и взрослым.

В прошлом году Конгресс педиатров России предложил правительству включить эти прививки в национальный календарь вакцинации, но эти инициативы реализации пока не получили. Однако если регион готов профинансировать дополнительную защиту детей, то он принимает свой, региональный календарь, вкладывая в него дополнительно деньги. Самый продвинутый регион в этом плане - Свердловская область: в их календаре, как в некоторых наиболее развитых странах, 17 позиций.