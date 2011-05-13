Лучевая диагностика не опаснее полета на самолете

С уникальным случаем столкнулись сотрудники отдела томографии Российского кардиологического научно-производственного комплекса. Обследуя пациента, они обнаружили у него в головном мозге… иголку. У этой истории счастливый конец. Злополучная иголка была благополучно извлечена.

В последнее время пациент жаловался на сильные головные боли, и невропатолог направил его на магнитно-резонансное исследование. Позже иголка была извлечена с помощью нейрохирургической операции, сообщает Medpulse.ru.

Как она попала в голову - больной объяснить не смог.

Понятие «лучевая диагностика» включает различные методы исследований - рентгенологические, ультразвуковые, томографические, основанные на получении и анализе изображений определенных органов или участков тела. 85% всех современных диагнозов устанавливается с помощью лучевой диагностики.

ТРАДИЦИОННЫЙ РЕНТГЕН

Его тоже рано списывать со счетов. Он с успехом послужит при исследовании костей после перенесенной травмы или легких во время диспансеризации.

Что же касается компьютерной томографии - послойного рентгенологического исследования тканей, изображение которых выводится на монитор компьютера, то оно используется при диагностике сложных патологических процессов, например, ишемической болезни сердца (ИБС), которая часто протекает скрытно и может закончиться инфарктом.

Существует известный метод коронарографии, его еще называют «малой операцией». Это рентгенологическое исследование сосудов сердца после заполнения их контрастным веществом, для чего требуется на 2-3 дня лечь в клинику. А вот разработанная нами методика раннего (возможно, и доклинического) выявления атеросклеротических бляшек позволяет обойтись без госпитализации и использования контрастного вещества.

Методика заключается в том, что во время обследования выводится изображение атеросклеротических бляшек на монитор и по специально созданной таблице с учетом возраста конкретного пациента. И определяется, сколько в них содержится кальция. Полученные данные позволяют кардиологу выбрать оптимальную тактику лечения буквально за 35 секунд.

СКОЛЬКО КАЛЬЦИЯ В КОСТЯХ?

Одна из методик связана с определением содержания кальция в костях и предназначена, например, для диагностики остеопороза. Вариант этой методики широко внедрен в клинику и применяется для определения количества костной массы у женщин после наступления менопаузы.

Еще одна новая разработка дает возможность специалистам по лучевой диагностике анализировать на мониторе данные снимаемой электрокардиограммы и видеть, как в этот момент работает сердце. И позволяет обойтись без коронарографии.

НЕ ОПАСНО ЛИ ОБЛУЧЕНИЕ?

Не более, чем, скажем, четырехчасовой полет на самолете, во время которого пассажир облучается примерно так же, как при разовом томографическом исследовании. Ну, а если вы целый день загораете под ярким солнцем на пляже, то получаете дозу, равную четырем томографическим исследованиям. При проведении процедуры человек действительно получает определенную дозу облучения. Но она не представляет опасности для здоровья, в отличие от заболевания, которое выявляется методами лучевой диагностики.

При магнитно-резонансной томографии пациент совсем не облучается, потому что в конструкции, в отличие от компьютерного томографа, нет рентгеновской трубки. Послойное изображение исследуемых тканей обеспечивается за счет действия магнитного поля, внутри которого находится больной. Этот метод используется для диагностики наиболее сложных патологических процессов, и является одним из самых информативных.