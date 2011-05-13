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Киста - мина замедленного действия
Что такое киста зуба? Если зуб не болит, надо ли его лечить?
М. Сурикова
- Киста - это полостное образование, выстланное эпителием и имеющее соединительно-тканную оболочку. Внутри зуба проходит корневой канал, через который инфекция может попасть непосредственно в кость. Конечно, до этого необходимо вырастить на зубах кариозную полость, настолько большую, чтобы инфицировать пульпу, находящуюся в корневом канале.
В большинстве случаев это проходит безболезненно, и мы узнаем об этом, только когда мертвая ткань, омываемая слюной, создает в канале питательную среду для различных бактерий и они начинают проникать в кость. Образование кисты является защитной реакцией организма на бактериальную атаку.
Вокруг очага инфекции выстраивается соединительнотканная капсула, изолирующая его от здоровой кости. Так образуется киста. Внутрь нее поступают иммунные клетки, которые борются с бактериями, поступающими из корневого канала. Однако эта защита невечная, киста - это мина замедленного действия. Обострение кисты приводит к гнойным процессам в костной ткани - флюсу, что нередко заканчивается удалением зуба.
Пока этого не произошло, необходимо обратиться к врачу. Существуют как терапевтические, так и хирургические методы лечения кист, которые позволяют убрать очаг воспаления, сохранив зуб. Особо хочу подчеркнуть, даже если зуб не болит: с лечением нельзя тянуть.
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