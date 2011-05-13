От угрей - календула и тыква

Как избавиться от угрей на лице? И можно ли это сделать в домашних условиях?

Виталий И.

- В косметологических салонах при угрях применяется пилинг, а также чистка и профессиональная лечебная косметика.

Кроме профессиональных средств от акне, есть и всем доступные - противоугревые лосьоны и кремы. Есть и народные рецепты, которые эффективно зарекомендовали себя при лечении угрей.

Возьмите стакан теплой кипяченой воды, влейте в него 1 ч. л. настойки календулы и 1 ч. л. меда, перемешайте. Смачивайте в полученном растворе ватные тампоны и накладывайте их на проблемные участки кожи на 20-30 мин.

Ускорить процесс заживления после угрей поможет протирание проблемных участков мякотью сырой тыквы: содержащийся в ней витамин А ускоряет обмен веществ в коже.