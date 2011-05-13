Что делать с веснушками?

Мне 15 лет. Каждую весну у меня появляются веснушки. Можно ли в домашних условиях их удалить или сделать менее заметными?

Инна В.

- Веснушка - это состояние кожи, и избавиться от нее очень сложно. Да и в подростковом возрасте не рекомендуется применять радикальные меры (например, химический пилинг), так как кожа еще очень молодая и чувствительна к любым воздействиям. А для того чтобы сделать веснушки менее заметными, их нужно отбеливать. Можно использовать уже готовые косметические маски, а можно приготовить их в домашних условиях: несколько капель лимонного сока смешивают с яичным белком (для жирной кожи) или с яичным желтком (для сухой кожи) и наносят на лицо на 15-20 минут 2 раза в неделю. А затем смывают теплой водой.

Самое главное, пока на лице маска, нельзя разговаривать и смеяться, лицо под маской должно быть абсолютно расслабленное. Также хорошо осветляет кожу огуречный сок, поэтому можно либо ежедневно протирать лицо кусочком огурца, либо разрезать его на кружки и делать маску. И, естественно, ежедневно используй косметику, содержащую солнцезащитные фильтры. Кстати, очень многих веснушки, наоборот, украшают.