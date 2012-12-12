Геннадий Онищенко против конца света

Главный государственный санитарный врач РФ Геннадий ОНИЩЕНКО высказал мнение, что разговоры о предстоящем конце света наносят ущерб здоровью людей, а тех, кто распространяет такие слухи, следует судить.

В частности, он заявил: «Никаких объективных оснований для таких утверждений нет, а раз их нет, тогда задаем вопрос: для чего это делается?» По мнению Онищенко, это делается «для того, чтобы возбудить общественное мнение, чтобы несколько бочек дегтя подлить в и без того перегретую отрицательной информацией ситуацию… Это прямое влияние на здоровье людей… Есть много людей, которые в силу своего психического, психологического статуса верят в это. Это отрицательная информация, это реальная потеря здоровья. Придет время, мы этих людей будем судить, тех, которые распускают эти слухи».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.