Страховщики назвали самые опасные для россиян курорты

Страховые случаи чаще всего с россиянами происходят летом в "пляжных" странах - Турции, Египте и Тайланде, а зимой - в "горнолыжных" - Австрии, Франции и Швейцарии; при этом соотечественники вне родины в основном мучаются расстройствами желудочно-кишечного тракта и простудными заболеваниями, свидетельствует опрос РИА Новости , проведенный среди ведущих российских страховщиков выезжающих за рубеж туристов.

Вполне логично, что наибольшее число страховых случаев приходится именно на те страны, которые наиболее популярны среди российских туристов.

Не ходите дети в Африку гулять

На самом деле, как показывает практика, на "летне-зимнюю" сезонность любимые россиянами курорты можно разделить весьма условно, только в силу этой самой сезонности, отмечают страховщики. По их мнению, больше подходит "пляжно-горнолыжная" градация. Ведь и зимой россияне любят отправиться туда, где солнце пожарче и море потеплее, в основном - в Африку (Египет) или Юго-Восточную Азию (Тайланд, Китай и Индия).

Но, вопреки знаменитой фразе классика, "ходить в Африку" можно, просто необходимо соблюдать простую осторожность, сохранять здравый смысл и защищать себя от возможных напастей, в том числе и с помощью страховки.

Тем не менее, "с учетом массовости направлений лидерами по количеству произошедших страховых случаев можно назвать страны пляжного отдыха, туры в которые доступны по цене и пользуются наибольшей популярностью у наших соотечественников - Турция и Египет, далее... Таиланд, Греция и Болгария", отмечает директор страхования путешественников РОСНО Светлана Шваб.

В РОСНО ранее сообщали, что по данным за 2010 год, Египет и Турция стали абсолютными лидерами по количеству страховых случаев и объему выплат клиентам.

В зависимости от страхового портфеля, коллеги по цеху добавляют к этому списку Тунис, Испанию, Италию, Израиль, Кипр, Францию и ОАЭ.

"К "зимним направлениям" можно отнести горнолыжные курорты Австрии, Франции, Андорры, Италии, Болгарии и отдых в экзотических странах, таких как Египет, Таиланд, ОАЭ", - отмечает начальник отдела страхования путешествующих "АльфаСтрахования" Ольга Таборева.

К зонам риска в зимнем сезоне можно отнести еще и Швейцарию с Германией. "Самый безопасный вид отдыха в любое время года - это европейская "экскурсионка", процент обращений намного меньше 1%", - говорит руководитель управления страхования выезжающих за рубеж компании МСК Наталья Кучерова.

Напасти и недуги

"В общей массе обращения туристов за медицинской помощью одни и те же, как по видам обращений, так и по странам", - отмечает Шваб.

По статистике "Ренессанс страхования", 33% страховых случаев в странах массового отдыха (Турция, Болгария, Египет, Таиланд) связаны с заболеваниями простудного характера, 32% с травмами, ушибами и растяжениями, 26% с заболеваниями пищеварительной системы.

"В странах горнолыжного отдыха (Австрия, Франция, Италия, Болгария) 53% страховых случаев приходится на простудные заболевания, а не на травмы, ушибы и растяжения, как думают многие. На эту категорию приходится лишь 17% обращений. 27% обращений связаны с переломами конечностей и позвоночника", - говорит управляющий директор департамента массовых видов страхования "Ренессанс страхования" Елена Скуратова.

В экзотических странах большинство случаев приходится на простуды, инфекции и заболевания пищеварительной системы.

Большие неприятности туристам также доставляют аллергия, ожоги, тепловые удары. Нередки случаи, связанные с хищением документов и денег.

Согласно опросу, проведенному в 2010 году корреспондентами РИА Новости, выяснилось, что в целом, российский турист практически не подвержен экзотическим болезням. Так, по мнению Ларисы Антоновой, начальника отдела управления страхования путешествующих "Ингосстраха", к типичным случаям относятся простуды, расстройства желудка, солнечные ожоги, пищевые отравления, последствия акклиматизации и т.д. Впрочем, иногда наших туристов кусают обезьяны, верблюды, морская живность.

Местный колорит

Случаются с россиянами и нестандартные ситуации, связанные, как правило, с местным колоритом.

Так, по словам замгендиректора по страхованию выезжающих за рубеж компании "ТИТ" Евгении Болдовской, наиболее распространенные страховые случаи в Таиланде - "травмы, полученные при падении с мопедов, на которых по ряду причин (пробки в Бангкоке, невысокое качество дорог и так далее) предпочитают передвигаться туристы".

Шваб из РОСНО привела пример, когда 70-летний российский турист арендовал в Тайланде мотоцикл и решил прокатить на нем свою 68-летнюю жену. При этом последний раз он управлял мотоциклом как минимум 40 лет назад. "Поездка закончилась трагически: не справившись с управлением, россиянин стал причиной серьезной аварии, в результате которой супружеская пара получила многочисленные тяжелые травмы, приведшие к инвалидности", - отметила эксперт.

Нередки случаи, когда россияне обращаются за помощью по поводу аллергической реакции на плевки верблюдов. А клиентам "Ренессанс страхования" однажды в комнату ночью заполз скорпион и "дотронулся до туристки". По их просьбе был вызван доктор, который зафиксировал, что никакого вреда отдыхающей он не причинил.

"Экзотическими случаями можно считать укусы обезьян, свободно живущих на территории отелей в Индии, Таиланде при попытке туристов (чаще - детей) с ними пообщаться, погладить", - отмечает Таборева из "АльфаСтрахования".

"Да, конечно, бывают случаи, которые со стороны могут показаться забавными - туристы падают с верблюдов, садятся на кактус, получают своеобразные травмы во время занятий сексом. Одну клиентку за грудь укусил осел. Но пострадавшим все это совсем не смешно", - констатирует Кучерова.

Дети до... и взрослые после...

Страховщики сходятся во мнении, что к группе повышенного риска по частоте страховых случаев можно отнести детей до трех лет и пожилых людей старше 65 лет.

"Вероятность наступления страхового случая близка к 100% при вывозе за рубеж ребенка в возрасте от одного года, для детей до трех лет - 80%, до семи лет - 50%", - отмечает Кучерова.

По словам Шваб, к группе повышенного риска в силу возраста и состояния здоровья "можно отнести пожилых людей, которые подвержены переломам костей даже, что называется, на ровном месте".

Кроме того, у этой категории туристов при резкой смене климата могут обостриться болезни сердечно-сосудистой системы, что всегда необходимо учитывать, отправляясь не только в дальние путешествия, но и на "короткие дистанции".

В то же время, по статистике "Ренессанс страхования", с самым массовым потоком туристов - возраст от 18 до 54 лет - происходит в общей сложности лишь 2,5% страховых случаев.

Советы

Страховщики неоднократно заявляли и заявляют, что туристам в первую очередь нужно внимательнее относиться к себе. Не стоит злоупотреблять непривычной пищей и напитками, хотя крепкими напитками, даже привычными, злоупотреблять тоже не стоит. Не нужно переоценивать свои физические возможности, отправляясь в 40-градусную жару покорять пустыни, да еще верхом на верблюде, или без пяти минут встав на лыжи скатываться по "черной" горнолыжной трассе. Нужно трезво оценивать свои возможности и беречь себя, призывают страховые компании.

При этом, конечно же, нужно внимательно подходить к выбору страховки, а не полагаться на предложения турфирм, которые зачастую не объясняют клиентам условия страховки и возможности этого механизма.

Страховку нужно покупать, прежде всего, исходя из страны отдыха. Как отметила исполнительный директор "Европейского туристического страхования" Юлия Алчеева, самое дорогостоящее лечение - в США, за ними следует Япония, затем Доминиканская республика, Европа и острова юго-восточных стран.

По ее словам, минимальное рекомендуемое страховое покрытие при выезде за рубеж - 30 тысяч долларов при поездке в Египет, Турции, Тунис, 30 тысяч евро - в страны Европы, и 50 тысяч долларов - в Таиланд, Индию, Китай, США. При этом некоторые отмечают, что для США эта сумму имеет смысл увеличить, ведь только за одну консультацию у доктора можно заплатить от 1,5 тысячи долларов.

Страховщики отмечают, что туристам необходимо обговаривать со страховой компанией или представителем туроператора планы активного отдыха - занятия спортом, горными лыжами, подводным плаваниям. За небольшую сумму можно расширить покрытие страховки, но зато потом, если вдруг обстоятельства вынудят ей воспользоваться - страховка позволит полностью покрыть расходы.

"Учитывая, что в целом стоимость страхового полиса не бьет по карману потребителя, он вполне может самостоятельно купить полис на большую страховую сумму. Так, при "стандартной" страховой сумме 15 тысяч долларов страховой полис в офисе страховщика стоит 11,4 доллара за 15 дней, при увеличении страховой суммы до 30 тысяч долларов полис обойдется всего в 14,55 доллара на тот же срок", - говорит Шваб.

Собирающимся за границу туристам необходимо самостоятельно позаботиться о страховом полисе, размера страхового покрытия которого хватит при любых возможных неприятностях, показал опрос участников рынка, проведенный корреспондентом РИА Новости.

Скуратова отмечает, что при оформлении страховки нужно указать все страны, которые турист собирается посетить во время отпуска. "Если обозначена территория страхования - Италия, а туристу вдруг захотелось слетать на Мальту, и там с ним произошел страховой случай, компания имеет все основания для отказа в выплате", - отмечает эксперт.

Руководитель департамента страхования выезжающих за рубеж "Росгосстраха" Маргарита Мармер советует, отправляясь на отдых за границу, сфотографировать на мобильный телефон свой страховой полис (с номером и датой выдачи), чтобы в случае необходимости можно было его прислать по MMS в сервисную компанию.

Кроме этого, эксперты призывают страхователей, в случае необходимости обращения к помощи медиков, четко следовать инструкциям, прописанным в страховке. При этом с правилами этой самой страховки нужно ознакомиться заранее.

Все эти советы в купе с элементарным здравомыслием помогут избежать неприятных инцидентов и не испортить отдых, отмечают компании.