Внесены изменения в законы об социальном страховании

Согласно Федеральному закону с 1 января 2013 г. права выбирать порядок назначения пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребёнком уже не будет.

Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и статьи 2 и 3 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Федеральный закон принят Государственной Думой 11 февраля 2011 года и одобрен Советом Федерации 16 февраля 2011 года, сообщает Kremlin.ru.

Вступившим в силу с 1 января 2011 г. Федеральным законом от 8 декабря 2010 г. №343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» был введён новый порядок исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребёнком.

В соответствии с этим Федеральным законом средний заработок для исчисления названных пособий рассчитывается за два календарных года, предшествующих году наступления соответствующего страхового случая, тогда как до 1 января 2011 г. средний заработок исчислялся за 12 календарных месяцев. В ряде случаев применение нового порядка привело бы к уменьшению размеров указанных пособий, то есть снизило бы достигнутый уровень предоставляемых гражданам социальных гарантий.

Федеральным законом в отношении пособия по беременности и родам, а также в отношении ежемесячного пособия по уходу за ребёнком на двухлетний период (2011 – 2012 годы) устанавливается следующий порядок их назначения и исчисления.

В случае если отпуск по беременности и родам или отпуск по уходу за ребёнком наступил в период с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2012 г., то пособие по беременности и родам или ежемесячное пособие по уходу за ребёнком могут быть назначены либо в соответствии с порядком, действовавшим до 1 января 2011 г., либо в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 8 декабря 2010 г. №343-ФЗ. Таким образом, получателю пособия будет исчислен размер пособия, который ему наиболее выгоден.

Согласно Федеральному закону с 1 января 2013 г. права выбирать порядок назначения пособия уже не будет, но изменится база для исчисления названных видов пособий. При определении их размеров не будут учитываться периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам и по уходу за ребёнком, дополнительные оплачиваемые дни для ухода за ребёнком-инвалидом, а также те периоды освобождения работника от работы, в течение которых за него не уплачивались страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации. Иными словами, база для исчисления пособий увеличится (и соответственно их размер), поскольку в подсчёт заработка предусматривается включать только те периоды, когда гражданин работал и имел реальный доход.

Федеральный закон в части, касающейся исчисления пособий по беременности и родам и ежемесячных пособий по уходу за ребёнком, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 г., сообщает Kremlin.ru.