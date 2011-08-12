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Тефлоновую посуду запретят рекламировать
На рассмотрение в Госдуму внесён законопроект о запрете рекламы посуды с тефлоновым покрытием. Обсуждаться документ будет осенью, после парламентских каникул.
Патент на изобретение тефлона принадлежит американской компании DuPont. Материал был создан в прошлом веке, но до сих пор его использование вызывает неоднозначное мнение. Исследования, проведённые DuPont, доказывают безопасность тефлона для человека. Однако независимые эксперты выявили наличие в тефлоне перфтороктановой кислоты, включённой Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в список 28 самых опасных химических соединений.
Кроме того, при чрезмерном нагревании тефлона выделяются газы, содержащие перфторизобутен, который оказывает негативное влияние на дыхательную систему человека, пишет Gudok.Ru.
Эксперименты на животных показали, что фторопласт (именно так называют тефлон в России) может вызвать изменение объёма мозга, печени, разрушить эндокринную систему, повысить риск заболевания раком.
– Однозначно сказать, что тефлон вреден, нельзя, – пояснил «Гудку» эксперт по столовой и кухонной посуде Российского института потребительских испытаний Владимир Орлов. – Его основу составляет фтор, который входит в состав большинства зубных паст. Но если покрытие нанесено на плохую поверхность металла, представляет собой очень тонкий слой или нагревается сильнее 360 градусов, может произойти отслоение частиц, которые и попадают в пищу.
В организме полимер растворяться не будет. Тефлоновую посуду не стоит использовать более трёх-пяти лет – покрытие начинает трескаться. Плохо сказаться на жизнестойкости материала могут и сильные моющие средства.
По словам эксперта, главное – следить за качеством выпускаемой посуды. «Качественный тефлон можно использовать, но на продукции обязательно должны быть указаны все необходимые рекомендации и нормы, – считает он. – Но если есть сомнения, для собственного спокойствия лучше приобрести проверенную посуду из чугуна или нержавеющей стали».
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