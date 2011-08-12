Лето - время профессионального ухода и косметики для волос

Летом особо важен правильный уход за волосами. Ведь кондиционеры, пыль, активное солнце и морская вода - это далеко не все вредности, которые подстерегают вашу шевелюру. Какие же средства помогут сохранить здоровье волос?

Конечно же, это профессиональная косметика для волос.

Профессиональные шампуни. Чтобы волосы не стали сухими и ломкими, в шампунях должны содержаться следующие компоненты:

- Протеины шелка. Это природные белки, которые восстанавливают структуру тонких, ломких и безжизненных волос, поврежденных химической завивкой или окрашиванием.

- Кокосовое молочко. В буквальном смысле утоляет жажду волос, компенсируя потерю протеинов.

- Алоэ вера. Фитодобавка, которая содержит более 75 лечебных элементов (ферменты, минералы, моно- и полисахариды).

Профессиональные маски и кондиционеры . Хорошими восстанавливающими масками считаются те, в состав которых входят витамины Е, С, В, каротин, пантенол, протеины шелка и пшеницы. Их можно использовать после каждого мытья волос.

Укладка. Летом специалисты рекомендуют использовать специальные стайлинговые препараты с SPF защитой. Они не только зафиксируют прическу, но и защитят волосы от пересушивания.

Дополнительная защита. Тем, кто отдает предпочтение маскам домашнего приготовления, трихологи рекомендуют:

- Чтобы волосы не секлись, после каждого мытья ополаскивайте их настоем из смеси трав: одуванчика (цветы и листья), шалфея и подорожника, взятых в равных частях. Столовую ложку смеси залейте стаканом кипящей воды и на 2 часа оставьте настаиваться.

- Нанесите на вымытые волосы на 15-20 минут натуральный йогурт. Он содержит множество полезных веществ, таких, как протеин, фруктовые кислоты, кисломолочные бактерии, которые придадут волосам упругость.

- После длительного пребывания на солнце побалуйте волосы питательной маской: возьмите 1 ст. ложку майонеза, 1 желток, 1 ч. ложку меда. Все смешайте и нанесите на волосы и кожу головы, тщательно расчесывая гребнем с редкими зубчиками. Наденьте утепляющий колпак, через 2 часа смойте теплой водой с шампунем.

И не забывайте - лучше всегда уход за своими волосами доверить профессионалам и их средствам!