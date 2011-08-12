Шоколад полезен для зубов

Почему-то большинство из нас уверены, что разбираются в стоматологии не хуже врачей. Просто лечить зубы самому себе очень неудобно, потому и ходим к дантистам. Зато мифов, связанных с зубами, в народе ходит более чем достаточно. Вот лишь некоторые из них.

Раскрошенная таблетка аспирина или ватка со спиртом, положенные на больной зуб, моментально снимают боль.

Это не просто миф, а опасное заблуждение. Описанные химические вещества, попав на слизистую просто сожгут ее ровно в той степени, сколько времени будет продолжаться их воздействие. Причем зубная боль останется с вами, но к ней добавится еще и боль от ожога.

Чистка зубов содой - прекрасное средство для их отбеливания.

Отбеливание зубов - это специальная врачебная процедура. Чистка содой - это все равно, что чистка столярной шкуркой. Сода - жесткий абразив, который просто сдерет зубную эмаль и отправит вас к стоматологу раньше положенного.

После удаления зуба нужно как можно чаще полоскать рот дезинфицирующими растворами.

Полоскать, конечно, нужно, но лучше просто держать раствор во рту. Если слишком рьяно прополаскивать ранку, можно вымыть оттуда кровяной сгусток, который и обеспечивает успешное заживление. Так что это место лучше всего 2-3 дня вообще не трогать.

Металлические коронки лучше всех.

Увы, золото в полости рта может быть сильнейшим аллергеном. У некоторых людей в местах контакта золотых коронок со слизистой полости рта появляются сильные очаги воспаления и даже изъязвления тканей. Так что, как ни крути, зубные коронки из металлокерамики или любой самый обыкновенный сплав лучше золота.

Молочные зубы лечить бестолку - все равно выпадут.

Выпадут, конечно, но сначала навредят сидящим в десне коренным, так что те вылезут уже больными. Так что лечить надо все, что требует лечения.

Всякая сладость - это разрушение зубной эмали.

Так, да не так. Недавние исследования доказали, что черный шоколад для зубов даже полезен. В какао-бобах нашли противомикробные вещества, предохраняющие зубы от кариеса. Впрочем, во всем необходимо соблюдать меру. Пепси и кока-колу стоматологи рекомендуют пить через соломинку, чтобы свести контакт жидкости с зубной эмалью к минимуму.