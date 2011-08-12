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Как похудеть, читая газету?
Хотите похудеть? Считайте калории. Да, но не только те, что потрачены во время езды на велосипеде или бега трусцой, мытья полов или поднятия тяжестей. Необходимо подсчитывать энергию, израсходованную и в то время, как ты улыбаешься, дышишь, целуешь кого-то или купаешь свою собаку, двигаешь мышкой по коврику на рабочем столе или подремываешь. Если вы думаете, что это бред какой-то, вы ошибаетесь.
Обновление вечнозеленых таблиц количества калорий, применяемых к любому типу деятельности при сидячем образе жизни, когда, кажется, самым эффективным методом сжигания калорий становится секс, стало последней границей американской диетологии, которой приходится бороться с нарастающей лавиной избыточного веса.
Последние новости из области подсчета калорий и все более тяжелой борьбы с лишним весом пришли от трех ученых: Джона Поркари из университета Висконсин, Джеймса Левайна, эндокринолога, и Вильяма Хаскелла из Стэндфордского университета. Ученые разными путями пришли к единому выводу: образ жизни человека резко меняется в плане двигательной активности, человеческие существа из дня в день совершают все меньше движений, перекладывая обязанности на автомобили и бытовые приборы. Что уж говорить о телевидении, которое ежедневно "обездвиживает" нас на несколько часов на диване! Помимо того, что таблица калорийности готовых продуктов питания совершенствуется, общий и единственный совет ученых из страны с самым большим числом людей с избыточным весом заключается в том, что включить в свою повседневную жизнь чуть больше движения.
Начинать следует, например, с того, чтобы выполнять какие-то движения, когда вы разговариваете по телефону. "Эффективный метод потери калорий, - поясняет Джеймс Левайн, - разговаривать стоя, а потом начать ходить взад-вперед". Таким образом, первый совет - поднять свой зад со стула.
Другой ученый, доктор Харви Саймон из Harvard medical School, советует вновь привыкать к домашним работам. "Постарайтесь воспринимать физические упражнения как положительный момент, а не как наказание, - говорит Саймон. - Начните с самостоятельного мытья автомобиля, делайте сами работу по дому, вместо того чтобы платить домработнице".
В новых таблицах перечислены и другие известные и приятные виды деятельности: поцелуи, например. Целуясь, вы израсходуете 68 калорий. Интенсивные занятия сексом - 102 калории. Еще более энергоемким занятием, по мнению ученых, является исполнение танца tip tap: за час сжигаются 327 калорий. Почти столько же содержится в небольшой порции спагетти. Или можете прочитать эту статью. Если вы дочитали ее до конца, значит, вы израсходовали 15 калорий.
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