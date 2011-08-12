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Как похудеть, читая газету?

12 Августа 2011, 18:37 | Дальний Восток

Хотите похудеть? Считайте калории. Да, но не только те, что потрачены во время езды на велосипеде или бега трусцой, мытья полов или поднятия тяжестей. Необходимо подсчитывать энергию, израсходованную и в то время, как ты улыбаешься, дышишь, целуешь кого-то или купаешь свою собаку, двигаешь мышкой по коврику на рабочем столе или подремываешь. Если вы думаете, что это бред какой-то, вы ошибаетесь.

Обновление вечнозеленых таблиц количества калорий, применяемых к любому типу деятельности при сидячем образе жизни, когда, кажется, самым эффективным методом сжигания калорий становится секс, стало последней границей американской диетологии, которой приходится бороться с нарастающей лавиной избыточного веса.

Последние новости из области подсчета калорий и все более тяжелой борьбы с лишним весом пришли от трех ученых: Джона Поркари из университета Висконсин, Джеймса Левайна, эндокринолога, и Вильяма Хаскелла из Стэндфордского университета. Ученые разными путями пришли к единому выводу: образ жизни человека резко меняется в плане двигательной активности, человеческие существа из дня в день совершают все меньше движений, перекладывая обязанности на автомобили и бытовые приборы. Что уж говорить о телевидении, которое ежедневно "обездвиживает" нас на несколько часов на диване! Помимо того, что таблица калорийности готовых продуктов питания совершенствуется, общий и единственный совет ученых из страны с самым большим числом людей с избыточным весом заключается в том, что включить в свою повседневную жизнь чуть больше движения.

Начинать следует, например, с того, чтобы выполнять какие-то движения, когда вы разговариваете по телефону. "Эффективный метод потери калорий, - поясняет Джеймс Левайн, - разговаривать стоя, а потом начать ходить взад-вперед". Таким образом, первый совет - поднять свой зад со стула.

Другой ученый, доктор Харви Саймон из Harvard medical School, советует вновь привыкать к домашним работам. "Постарайтесь воспринимать физические упражнения как положительный момент, а не как наказание, - говорит Саймон. - Начните с самостоятельного мытья автомобиля, делайте сами работу по дому, вместо того чтобы платить домработнице".

В новых таблицах перечислены и другие известные и приятные виды деятельности: поцелуи, например. Целуясь, вы израсходуете 68 калорий. Интенсивные занятия сексом - 102 калории. Еще более энергоемким занятием, по мнению ученых, является исполнение танца tip tap: за час сжигаются 327 калорий. Почти столько же содержится в небольшой порции спагетти. Или можете прочитать эту статью. Если вы дочитали ее до конца, значит, вы израсходовали 15 калорий.

Автор: "Инопресса.Ru"
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