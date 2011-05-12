Кавалеровская ЦРБ занялась очисткой крови

Центральная районная больница пос. Кавалерово приобрела аппарат гемофеникс для плазмафереза. Этот метод очищения крови является современным аналогом кровопускания, которое применялось с незапамятных времен.

До настоящего времени процедуры по очистке крови выполнялись лишь во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Артеме и в Кировском районе.

Примечательно, что современный аппарат отечественного производства стоимостью полмиллиона рублей больница приобрела на собственные средства, заработанные за счет оказания платных услуг.

Процедура плазмафереза не входит в перечень медицинских услуг, оплачиваемых из фонда ОМС, поэтому является платной для пациентов. Стоимость одной процедуры составляет 4050 рублей. Полный курс очищения крови состоит из четырех процедур.