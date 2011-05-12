Названы самые дефицитные медицинские специальности

Министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова в ходе доклада на расширенном заседании коллегии «Об итогах работы Минздравсоцразвития России в 2010 году и задачах на 2011 год» назвала наиболее дефицитные врачебные специальности.

По данным министра, общий дефицит врачей в стране составляет 30%. Особая нехватка специалистов наблюдается в учреждениях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую и скорую медицинскую помощь. В сельской местности укомплектованность медицинскими кадрами составляет лишь треть от нормативной.

При этом наибольшую потребность медицинские учреждения испытывают в анестезиологах-реаниматологах, фтизиатрах, врачах скорой медицинской помощи, врачах клинической лабораторной диагностики, психиатрах и психиатрах-наркологах. В связи с этим существующие программы модернизации медпомощи включают подготовку врачей этих специальностей в рамках как базового, так и дополнительного медицинского образования.