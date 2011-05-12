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Хирурги удалили опухоль у младенца
Высокотехнологичную эндоскопическую операцию провели владивостокские хирурги Детской городской клинической больницы. Они удалили опухоль брюшной полости у ребенка, которому только исполнилось 15 дней.
Доброкачественную опухоль у малышки обнаружили, когда она была в утробе матери. Ждать в таких случаях нельзя, опухоль заполнила практически всю брюшную полость. Спустя 15 дней после рождения, когда провели весь необходимый подготовительный этап, девочке назначили лапароскопическую операцию. Этот вид хирургического вмешательства не требует большого разреза, вместо него делают прокол, в который вводится камера и специальный хирургический инструментарий. Опухоль находят и удаляют, отслеживая все манипуляции на экране. После таких операций пациенты быстрее идут на поправку и восстановительный период значительно короче. Операция по удалению опухоли у маленькой пациентки заняла около 40 минут.
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