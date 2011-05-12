Половину медтехники будут производить в России

Российское правительство запланировало довести долю производимой в стране медицинской техники до 50% к 2020 году. В настоящее время отечественное оборудование составляет лишь 11% от общего числа закупаемой медтехники.

Разработкой указанной программы занимались специалисты Министерства промышленности и торговли РФ. По словам директора ведомственного департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Сергея Цыба, стоимость модернизации всех фармацевтических предприятий в России оценивается в 17 млрд рублей. В ноябре 2009 года совместное российско-американское предприятие объявило о планах наладить в стране выпуск высокотехнологичного медицинского оборудования, в частности компьютерных томографов.