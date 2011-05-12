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Ученые вырастили сперматозоиды в пробирке

12 Мая 2011, 01:29 | Дальний Восток

Группе японских ученых первым в мире удалось вырастить в пробирке клетки семенников подопытных мышек. И, что важно, даже длительная заморозка не нарушала способности этих клеток вырабатывать сперму. Сперматозоидами из пробирки потом вполне успешно оплодотворили самочек, которые произвели на свет абсолютно здоровое потомство.

Вот что рассказали японские ученые о своей работе в журнале Nature. Сначала они вырастили фрагмент семенника (из тканей яичка новорожденного мышонка) в искусственной среде, но максимально имитирующей условия, при которых протекает процесс роста мужских половых клеток. В течение двух месяцев «созревали» сперматозоиды.

А потом все просто... Выращенные сперматозоиды перенесли в яйцеклетки мышек. И родились здоровые мышата обоих полов, способные к размножению.

Если удастся повторить эксперимент на людях, это может быть великий прорыв в репродуктивной медицине! Ведь есть формы мужского бесплодия, когда невозможно «поймать за хвост» даже одну здоровую клетку. Такие формы бесплодия часто случаются после воздействия радиации, контакта с токсинами на вредном производстве, противораковой терапии и еще многих-многих факторов, из-за которых нарушается выработка спермы.

Если получится внедрить метод в практическую медицину, то миллионы бесплодных мужчин получат возможность стать отцами своего собственного ребенка (ведь для выращивания сперматозоидов клетки-то будут брать свои - из тканей яичка).

Автор: По материалам сети Интернет
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