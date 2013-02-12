Российских пациентов ждут в новом медицинском центре в Южной Корее

Кто сказал, что диагностика - это долго и утомительно? Корреспондент «ЗР» прошел стандартное диагностическое обследование в Международном медицинском центре Инха, который открылся недалеко от Сеульского аэропорта.

Чтобы получить достоверные результаты, к обследованию нужно подготовиться, впрочем, ничего сверхъестественного от пациента не требуется. Перед началом диагностики заполняется вопросник о состоянии здоровья, образе жизни и повседневных привычках - эта информация поможет уточнить и при необходимости скорректировать план обследования.

С утра натощак отправляемся в диагностическое отделение центра вместе с координатором. Стоит только подумать о том, сколько процедур мне предстоит, как охватывает легкая дрожь. Некоторые обследования навевают не самые приятные воспоминания, другие предстоит пройти впервые.

Около 8.00 нас встречает старшая медсестра, сопровождает в индивидуальную палату, где можно переодеться и настроиться на предстоящие процедуры. В диагностическом отделении все продумано до мелочей, начиная от этапов прохождения обследования и заканчивая удобной одеждой для пациентов. Обследование начинается с осмотра врача, который внимательно изучает заполненный накануне вопросник, уточняет детали, отвечает на вопросы. В качестве переводчика выступает русскоговорящий координатор Татьяна, носитель языка. Беседа и осмотр занимают около получаса, доктор Сон спокоен и доброжелателен, волнение проходит, и я тоже начинаю улыбаться. «Целый ряд диагностических процедур проводится непосредственно в палате, никуда не нужно идти», - говорит доктор и с добрыми пожеланиями нас покидает.

Следующие 40 минут в палате оказались очень насыщенными: электрокардиограмма, измерение артериального давления, диагностика атеросклероза, анализ крови по нескольким показателям (включая содержание сахара, функцию печени, почек, щитовидной железы, ВИЧ, гепатит, содержание холестерина, тест на онкомаркеры и пр.), наконец, спирометрия - исследование функции легких. Со спирометрией возникли определенные трудности, но медсестра не сердится даже тогда, когда приходится объяснять и показывать в пятый раз. Это действительно сложный тест, говорит она с улыбкой и просит попробовать еще раз, и я совсем не испытываю неловкости.

Наконец спирометрия выполнена, и мы с координатором отправляемся в соседний кабинет для прохождения биоимпедансного анализа - это современная методика по измерению состава тела (здесь определяется индекс массы тела, содержание жидкости, мышечная масса, количество жировой ткани и т. д.). Заметим, что диагностика ожирения, как фактора риска, входит в стандартную программу обследования, и в Корее это никого не удивляет.

Далее следует офтальмологический осмотр (включая измерение внутриглазного давления и обследование глазного дна). Затем - гинекологический осмотр, организованный настолько деликатно, что неизбежно задаешься вопросом, почему бы российским специалистам не перенять опыт азиатских коллег, ведь главная причина, по которой российские пациентки избегают гинекологических осмотров, давно и хорошо известна.

После этого мы отправляемся в кабинет УЗИ, где проводится обследование щитовидной железы, брюшной полости и молочной железы. Осталось совсем немного, говорит координатор: маммография, рентгенография грудной клетки, остеоденситометрия (диагностика остеопороза) - эти процедуры выполняются на том же этаже, так же быстро и деликатно. Наконец, для прохождения МРТ мы спускаемся на лифте на другой этаж. Это последнее исследование, и теперь наш путь лежит в обеденную зону. Здесь пациентам предлагаются на выбор блюда корейской и европейской кухни.

После трех с половиной часов диагностики анализирую свои ощущения: легкая усталость, вполне понятное чувство голода (все обследования выполняются натощак), но нет той разбитости и желания бежать без оглядки, которые нередко испытываешь при прохождении диагностических процедур в отечественных медучреждениях.

Есть желание вернуться, и это неудивительно. Международный медицинский центр, открытый в 2012 году и оснащенный по последнему слову техники, является подразделением университетской клиники Инха, одной из лучших в Северо-Восточной Азии. Центр создан специально для иностранных пациентов. Кроме диагностического отделения в его состав входят клиника традиционной корейской медицины и стоматологическая клиника.

После обеда отправляемся к стоматологам. Панорамный снимок зубов, профессиональная чистка и отбеливание по новейшей технологии - и вот я уже с удовольствием улыбаюсь себе в зеркале. Напоследок доктор выдает материалы для отбеливания зубов в домашних условиях вместе с подробной инструкцией.

Чтобы получить полную «картинку» своего здоровья, пациенты выбирают одно из «пакетных» обследований, учитывающее их возраст, пол и проблемы со здоровьем. К счастью, диагностика в медицинском центре Инха сегодня доступна для приморцев. В 2012 году на базе компании медицинского туризма «Верналь» (Владивосток) открыто официальное представительство Инха, где менеджеры за считанные дни могут организовать медицинский тур в Южную Корею.

Елена ЗАЙЦЕВА.