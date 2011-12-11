Ученые: Материнские объятия — профилактика наркомании

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря, ZRPRESS. Ученые из Университета Аделаиды выяснили, что дети, матери которых уделяли им достаточно внимания в раннем возрасте, в частности регулярно обнимали и целовали, в будущем имели меньше вероятности впасть в зависимость от наркотиков или получить другие вредные привычки.

Как считают исследователи, положительный сенсорный опыт приводит к изменению активности некоторых областей мозга и генов, в результате чего усиливается сопротивляемость ко многим сильнодействующим наркотикам.

Серия экспериментов была проведена на лабораторных крысах, которых затем проверяли на устойчивость перед привыканием к морфию, передает "Раут". Как отмечают специалисты, это первое в своем роде исследование. Для того чтобы стимулировать активность особой молекулы иммунной системы под названием ИЛ-10, ученые регулярно отнимали крысят у матери примерно на 15 минут, после чего возвращали в клетку. В результате самка уделяла им повышенное внимание. Другие грызуны, составлявшие контрольную группу, за все время ни разу не отнимались у матери.

После этого подросших животных подвергли еще одному эксперименту, в рамках которого проверяли их устойчивость к морфию. В течение восьми недель их подвергали воздействию небольших доз наркотического вещества, достаточных, чтобы у них могло выработаться легкое привыкание к нему. Затем грызунов запускали в отдельные клетки таким образом, чтобы они могли выбрать сами, получить очередную дозу морфия или обыкновенного физиологического раствора. Те животные, которые в раннем возрасте не получали достаточно ласки, охотнее отдавали предпочтение наркотику. Такие же закономерности, по мнению экспертов, характерны и для людей, сообщает Rosbalt.ru.



