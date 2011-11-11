Внесены изменения в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств

Правительство РФ свои Распоряжением от 3 ноября 2011 г. №1933-р вносит изменения в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2011 год.

Текст документа представлен на сайте ведомства.

Так, в частности, документом дополняются позиции, касающиеся J01MA и J04AK.