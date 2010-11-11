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В травмпунктах деньги не должны брать

11 Ноября 2010, 08:04 | Дальний Восток

Гололедные явления во Владивостоке уже привели к тому, что участились обращения граждан в травмпункты. В связи с этим специалисты ТФОМС ПК напоминают, что оказание первичной медицинской помощи для граждан, застрахованных в системе ОМС, полностью бесплатное.

«Первичная медицинская помощь включает в себя осмотр врачом, постановку диагноза, проведение дополнительных исследований, - рассказывает заместитель исполнительного директора ТФОМС ПК Людмила КИРИЙ. – Как правило, это рентген. Не должны брать деньги за гипсование и наложение швов. Правда, пострадавшим гражданам могут рекомендовать приобрести специальные жесткие фиксирующие повязки. Отсутствие полиса или паспорта на момент обращения не является причиной отказа в предоставлении помощи. В этом случае регистратор лечебного учреждения должен обратиться в страховую медицинскую организацию или к нам фонд для получения информации. Если вы все же оплатили услуги, но потом предъявили полис ОМС, то представители медицинского учреждения обязаны произвести возврат денежных средств. Тем не менее, во избежание проблем, лучше носить с собой полис ОМС и паспорт».

Автор: Пресс-служба ГУ ФОМС ПК
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