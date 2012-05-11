МЧС просит помочь: Дочери дальневосточного спасателя поставлен страшный диагноз

ВЛАДИВОСТОК, 11 мая, ZRPRESS.

По состоянию на 09.05.2012 собрано

В России:

3 621 400 рублей

В Японии:

3435338 японских иен

Дополнительные способы внесения средств

Диагноз: острый лейкоз, бифенотипический вариант, относится к редко встречающейся разновидности острых лейкозов, особенно в детском возрасте.

Лечение больных острым лейкозом необходимо начинать сразу же после подтверждения диагноза, поскольку при отсутствии терапии заболевание развивается очень быстро.

Принять Анюту на лечение согласился Токийский Международный Медицинский Институт, имеющий положительный опыт лечения лейкозов.

Примерная стоимость первого года лечения 18 000 000 (восемнадцать миллионов) иен или 6 800 000 (шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей.

Отец Анны, Евгений Мельников, спасатель Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда. Работая в отряде с октября 1997 года, Евгений много раз приходил на помощь людям в самых различных жизненных ситуациях. Теперь ему нужна наша с Вами помощь.

Если вы решите подарить Ане жизнь, пусть Вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет ценно и с благодарностью принято.

По состоянию на 10 мая сотрудниками Главного управления МЧС России по Приморскому краю собрано около 40000 рублей, сбор средств продолжается.

Наименования банка получателя ВТБ24(ЗАО)

Адрес банка получателя 101000, г. Москва, ул. Мясницкая,д.35

ИНН банка получателя 7710353606

БИК Банка получателя 044525716

К/с Банка получателя 30101810100000000716

Счет получателя в банке 30232-810-4-8110-0000009

Номер карты получателя в банке 4272 2910 0360 8286

Получатель в банке Мельников Евгений Геннадьевич

Назначение платежа: добровольное пожертвование на лечение Анны

Мельниковой

Или

Наименования банка получателя Дальневосточный банк ОАО Сбербанка России

г. Хабаровск

ИНН банка получателя 7707083893

БИК Банка получателя 040813608

К/с Банка получателя 30101810600000000608

Счет получателя в банке 40817810270007707395

Номер карты получателя в банке 4276 8700 3721 2243

Получатель в банке Мельникова Наталья Александровна

Назначение платежа: добровольное пожертвование на лечение

Анны Мельниковой

Решается вопрос об открытии специального счета.

История Анюты

Родилась Анна 03 мая 2011 года весом 3140 гр. и 52 см роста. При рождении по шкалеАпгар общее состояние малышки было оценено на 9 баллов (максимум - 10). До недавнего времени Анюта росла и развивалась в соответствии с возрастом, радовала родителейсвоими маленькими, но очень важными достижениями.

В феврале этого года девочка перенесла вирусную инфекцию, после чего родители стали отмечать у нее слабость, отечность и бледность лица, снижение аппетита. Врачи ставили проблемы с кишечником. 01 апреля у ребенка поднялась высокая температура и продолжала держаться, несмотря на получаемое лечение. 06 числа Анюту с мамой положили в Детскую Краевую Клиническую больницу на обследование. Далее череда анализов, ЭКГ, УЗИ внутренних органов, рентгеногpафия, исследования крови и костного мозга. В результате страшный диагноз - острый лейкоз, бифенотипический вариант. Выделяют две формы лейкоза: лимфобластный, и миелобластный в зависимости от того, какие клетки подверглись злокачественному перерождению. Анюте достались оба варианта.

Острый бифенотипический лейкоз относится к редко встречающейся разновидности острых лейкозов, особенно в детском возрасте, ввиду чего единого мнения у российских специалистов по поводу направленности протоколов химиотерапии (на лимфоидную, на миелоидную или на обе линии) на сегодняшний день нет. Не было протоколов лечения и в Детской Краевой Клинической больнице, где Ане поставили диагноз. Ответа на запрос об определении девочки на лечение в Москве или Санткт-Петербурге пришлось бы ждать не менее двух недель. Да и восьмичасовой перелет не известно как мог сказаться на здоровье ребенка. При этом лечение больных острым лейкозом необходимо начинать сразу же после подтверждения диагноза, поскольку при отсутствии терапии заболевание развивается очень быстро.

Поэтому, не теряя драгоценного времени, родители с малышкой в экстренном порядке, 16 апреля, вылетели в Японию.

Отец Ани, Евгений работает спасателем в Дальневосточном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России и в марте 2011 года принимал участие в ликвидации последствий землетрясения и цунами в Японии. Генеральное консульство Японии в Хабаровске оказало содействие и в кратчайшие сроки оформило все необходимые для поездки документы.

Принять Анюту на лечение согласился Токийский Международный Медицинский Институт, имеющий положительный опыт лечения лейкозов.

Отец уже оплатил 1 000 000 (один миллион) иен за обследование.

Точного плана лечения на данный момент (18 апреля 2012 г.) нет, но он появится в ближайшие два дня после получения результатов всех анализов. Вместе с программой лечения будут выставлены и счета. По предварительным данным лечение продлится три года. Первый из них Анне с мамой придется провести в стерильном боксе. Примерная стоимость первого года лечения 18 000 000 (восемнадцать миллионов) иен или 6 800 000 (шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей.

Собрать такую сумму одним родителям Анны не под силу. Всем вместе - это реально. Если вы решите подарить Ане жизнь, пусть Вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет ценно и с благодарностью принято.

"Золотой Рог".