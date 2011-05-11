Гороскоп здоровья на 2011 год

Прислушавшись к прогнозу астрологов, вы сможете обратить внимание на наиболее вероятные проблемы, которые могут вам грозить в наступившем году Белого Кролика. Эта информация позволит узнать, что нужно предпринять для укрепления здоровья.

ОВЕН (21.03 - 19.04)

Для Овнов существует риск возникновения стрессов и неврозов, вероятны частые приступы усталости. А ведь наиболее уязвимыми у этого знака являются сосуды головного мозга и центральная нервная система. В случае чрезмерных нагрузок возможны головные боли, а хронический стресс может перейти в затяжную простуду. Для поддержания оптимального состояния здоровья рекомендуется обследоваться у гастроэнтеролога, чрезмерная нервозность может послужить причиной возникновения гастрита.

ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)

Характерная для этого знака склонность к лени наряду с отличным аппетитом в своем сочетании обеспечивает прямой путь к ожирению. Поэтому Тельцам следует уделить внимание рациону питания, сократив употребление жиров животного происхождения и простых углеводов. Стоит разнообразить меню продуктами, богатыми на витамины Е и А: красными фруктами и овощами, печенью и пр. Чтобы поддерживать состояние своего здоровья, необходимо обратить внимание на состояние гланд и зубов, внимательно следить за весом.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)

У Близнецов уязвимым местом является дыхательная система, что может проявиться в частых простудных заболеваниях и бронхитах. Для тех, кто курит, настало самое подходящее время избавиться от вредной привычки. Обязательно нужно поддержать иммунитет, весной показан курс приема витаминов, ежедневное меню следует разнообразить салатами из свежих овощей. Для профилактики заболеваний и улучшения самочувствия рекомендуется массаж.

РАК (22.06 - 22.07)

Уязвимое место Раков - желудок, поэтому рекомендуется употреблять только свежеприготовленные блюда. Стоит свести к минимуму употребление продуктов, провоцирующих процессы брожения, кондитерских изделий, белого хлеба, пива. Чтобы поддерживать в нормальном состоянии свое здоровье, следует уделить внимание хроническим заболеваниям, тогда удастся избежать обострений.

ЛЕВ (23.07 - 22.08)

Вряд ли кто-нибудь из представителей этого знака может отказать себе в удовольствии побездельничать. Но малоподвижный образ жизни и пренебрежение физическими упражнениями могут плачевно отразиться на состоянии позвоночника. К тому же Львы очень ранимы, поэтому им могут грозить заболевания нервной и сердечно-сосудистой системы. Среди процедур предпочтителен курс массажа спины.

ДЕВА (23.08 - 22.09)

Наиболее уязвимые зоны Дев - желудочно-кишечный тракт. Сильные переживания, беспокойства и даже резкая смена погодных условий могут привести к сбоям в пищеварительной системе. Женщинам стоит остерегаться переохлаждений, которые могут повлечь за собой заболевания женских органов и цистит. Избегайте сильных физических нагрузок, особенно поднятия тяжестей. В качестве общеукрепляющих процедур показана ароматерапия.

ВЕСЫ (23.09 - 23.10)

В 2011 году вероятны проблемы с иммунной системой и почками. Рекомендуется воздерживаться от употребления газированных и спиртных напитков, которые вредны для почек - слабого места Весов. Ограничьте употребление кислого, соленого и острого. Чтобы контролировать состояние своего здоровья и уделять внимание слабым местам, рекомендуется периодически сдавать анализ мочи, особенно после перенесенных простудных заболеваний.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

Этот знак подвержен инфекционным заболеваниям и расстройствам эндокринной системы, поэтому лучше сбавить темп, избегая излишних нагрузок. Для Скорпионов характерны заболевания мочеполовой системы. Полноценный сон будет способствовать восстановлению нервной системы, а также положительно повлияет на эмоциональное состояние. Чтобы контролировать свое здоровье, рекомендуется периодическое посещение гинеколога и эндокринолога, сделать прививку от гриппа.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

Стресс и усталость делают организм Стрельцов особенно подверженным инфекциям и обострениям хронических заболеваний. Слабые места - нервная и кровеносная системы, печень. Многие представители этого знака любят вкусно поесть, поэтому важно избегать перееданий и тяжелой пищи. Ограничьте употребление незнакомых блюд, алкоголя и консервированных продуктов.

КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)

2011 год представляет Козерогам оптимальные возможности для того, чтобы избавиться от вредных привычек и поправить свое здоровье. Главное - задаться целью и внимательно прислушаться к своему организму. Пересмотрите свой рацион, сделайте его более разнообразным, уменьшив потребление углеводов. Для этого знака существует риск возникновения аллергии, поэтому надо быть аккуратным с новой косметикой и красками для волос, а также избегать употребления красителей и консервантов.

ВОДОЛЕЙ (20 - 01 18.02)

К слабым местам Водолеев относятся голени и лодыжки, ввиду чего следует избегать перегрузок и выбирать удобную обувь, не пренебрегая здоровьем ног в угоду красоте, - обувь на каблуке не следует носить дольше чем 3-4 часа в сутки. Внимательно следите за своим зрением, так как болезни глаз могут продолжаться долгое время, переходя в хронические.

РЫБЫ (19.02 - 20.03)

Слабое место - печень, поэтому возможно нарушение процесса выведения вредных веществ. Рыбы склонны к перееданию, любят сладкую и жирную пищу, могут наедаться на ночь и не пренебрегают питанием всухомятку. Ограничения в рационе питания помогут избежать многих заболеваний. Рыбам следует выработать привычку просыпаться рано утром и ложиться не позднее 23 часов, ведь нарушение биоритмов может стать причиной отклонений в работе эндокринной системы. Как никому из других знаков, Рыбам показана ходьба босиком и массаж ног.