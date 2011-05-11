Лень передается по наследству

Лень и малоподвижный образ жизни могут передаваться по наследству, считают американские исследователи.

Ученые провели эксперимент на лабораторных мышах. Животных в случайном порядке разделили на восемь линий: четыре линии заставляли двигаться активно ежедневно, а еще четыре двигались сколько хотели.

Мышам было позволено размножаться только в рамках тех линий, в которых они находились в период эксперимента. Оказалось, что после смены нескольких поколений каждое поколение мышей наследует особенности образа жизни родителей - активность или малоподвижность.

Эксперты считают, что результаты их исследования очень важны и для здоровья людей. По их мнению, эпидемию ожирения, вызванную в основном малоподвижным образом жизни, можно будет лечить, «выключая» ленивые гены.