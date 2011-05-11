Лимонад разрушает зубную эмаль

Большинство газированных напитков крайне опасны для зубной эмали. Так, разрушительный потенциал колы (продающейся как под брендом Coca-Cola, так и под товарной маркой Pepsi) в десять раз выше, чем у фруктового сока, подтвердили исследования американских ученых.

Этот вывод был сделан в результате достаточно простого эксперимента, проведенного диетологами из университета Южного Иллинойса, пишет журнал General Dentistry. Несколько капель напитков капалось на полоски эмали, только что снятой с зубов. Как оказалось, вес эмали уменьшался на 1,6-5%, причем наиболее страшными ее врагами оказались Coca-Cola, Pepsi-Cola, 7 Up и Diet 7 Up (под их воздействием зубная эмаль «похудела» более чем на 5%).

Главной причиной этого явления назван высокий уровень кислотности этих напитков.