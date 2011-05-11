Зевота уберет морщинки

Американские специалисты доказали, что зевота является хорошим упражнением для мышц лица. Более того, она способствует омоложению.

Во время зевоты начинают работать сразу несколько лицевых мышц, что содействует притоку крови и ускорению обменных процессов в клетках кожи. Такое упражнение разглаживает мелкие морщины.

Специалисты советует специально зевать несколько раз в день. Но для более эффективного результата необходимо по утрам и вечерам делать массаж лица.