Беговая дорожка, кросс-трейнер и другие «машины здоровья»

Хотите обрести стройность и стать выносливее, не выходя из дома? Приобретите кардиотренажер. Ведь тренировка сердечно-сосудистой системы не помешает ни молодым, ни пожилым. Более того, занятия также помогут сжечь лишний жир. Только заранее определитесь, что именно выбрать: велотренажер, беговую дорожку, степпер или, может быть, кросс-трейнер?

ВЕЛОТРЕНАЖЕР

Самый распространенный среди домашних кардиотренажеров. Все потому, что он относительно недорог и занимает немного места. Велотренажеры делятся на ременные, колодочные и магнитные.

Для людей со слабым позвоночником и варикозом придуманы горизонтальные велотренажеры. В них позвоночник опирается на спинку, а педали подняты вверх на уровень живота. Вы как бы лежите на спине и крутите ногами перед собой.

Для поклонников велоспорта предназначен так называемый спинбайк, имитирующий шоссейный велосипед (руль - на уровне седла, спина - горизонтально).

Отдельный вид - велоэргометры, где нагрузка задается в ваттах. Главное их отличие - они позволяют проводить различные тесты на физическую подготовленность. Нужен ли вам такой «научный» агрегат дома - решайте сами. Практика показывает: чем дешевле домашний кардиотренажер, тем реже его используют. Дешевое оборудование неудобно, тренировки на нем скучны.

Достоинства. Самый безопасный домашний тренажер для людей с большим весом, с проблемами коленей и позвоночника. Относительно компактный, требует 1-2 кв.м площади. Продвинутые модели «умеют» считать время, скорость, пульс, а также имеют готовые программы тренировок, рассчитанные для разного уровня подготовки и для разных целей: разминка, сжигание жира, развитие выносливости.

Недостатки. Этот домашний тренажер не сложить и не задвинуть за шкаф. Ремень и колодки довольно быстро изнашиваются, их необходимо периодически менять. Ременной «велик» менее надежен: ремень может неожиданно лопнуть, а колодки подобных сюрпризов не преподносят. Ременной и колодочный тренажеры не отличаются плавностью хода, поэтому могут показаться некомфортными.

РАЙДЕР

Тренажер-наездник, нечто вроде ножниц с седлом. Немного напоминает велотренажер, так как имеет руль и седло. Надо лишь поднимать и опускать собственное тело, в чем слегка помогает сам агрегат.

Достоинства. Нагрузка на все мышцы ног, ягодицы и спину весьма ощутимая, при этом суставы относительно разгружены. Подходит людям с проблемами коленных суставов и варикозным расширением вен. Занимает мало места - не более 1 кв.м.

Недостатки. При всей своей пользе это один из самых скучных тренажеров.

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА

Хотите в любую погоду заниматься самыми естественными видами фитнеса - бегом и ходьбой? Приобретите домашний тренажер - беговую дорожку.

Самый примитивный вид - механическая дорожка. Дешево и сердито, электророзетка не нужна и дорожка складная: позанимался, сложил и убрал под кровать.

Более продвинутый вариант - магнитно-механическая, или магнитная. Похожа на предыдущую, только полотно движется легче или тяжелее в зависимости от выбранного уровня нагрузки. Требуется электропитание, но тоже можно складывать.

На более серьезных электрических моделях есть встроенные программы тренировки (бег в гору, под гору, по равнине, пересеченной местности и т.п.).

Мощность дорожки зависит от вашего веса. Если в вас до 80 кг, хватит мотора с постоянной мощностью 1,5 л.с. (обратите внимание: постоянная мощность, а не пиковая, которую так любят указывать в рекламных проспектах), если больше 80 кг - от 1,5 до 2,75 л.с. Для тех, кто собирается только ходить, достаточно дорожки со скоростью бегового полотна до 10 км/ч. Если планируете бегать, нужна скорость хотя бы до 13, а лучше до 16 км/ч.

Важно также, чтобы размер дорожного полотна был около 50 см в ширину и примерно 1.5 м в длину. Тогда вы будете чувствовать себя комфортно, как будто бежите по аллее в парке. Более длинное и широкое полотно требует больше места и большей мощности мотора, что для домашних условий скорее минус, чем плюс.

Достоинства. Пожалуй, самый эффективный вид тренировок. Можно сочетать два вида активности - бег и ходьбу. В работу включаются глубокие мышцы корпуса, отвечающие за баланс и координацию.

Недостатки. Механическая и магнитная дорожки не очень удобны для бега. Самая комфортная - электрическая - занимает много места. Бег - далеко небезопасная тренировка. Если у вас слишком большой вес, есть проблемы с коленями или позвоночником, варикоз, лучше заняться ходьбой.

К самым дорогим моделям беговых дорожек и велотренажеров прилагается виртуальный тренер. В тренажер встроен процессор, который надо подключить к телевизору. На экране появится - на выбор! - спортивного вида девушка или атлетичный молодой человек, который даст команду, сколько и как бежать или ехать, и будет подбадривать по дороге.

СТЕППЕР

Имитирует подъем по лестнице, при этом каждую ступеньку приходится «продавливать» вниз. Мини-степпер - просто педали и счетчик шагов и времени. Нагрузка на нем не регулируется, вы фактически шагаете на месте, и все. Как правило, это быстро приедается. У такого агрегата иногда есть компьютер с программами тренировок, иногда даже счетчик пульса.

Солидный степпер оснащен поручнями, на которые можно опереться с усталости или для разнообразия. В особо навороченных моделях поручни переделаны в рычаги для рук: двигая их, можно проработать мышцы верхней половины тела, которые во всех прочих вариантах отдыхают.

Достоинства. Даже степпер с регулируемой нагрузкой занимает места меньше, чем все остальные кардиотренажеры.

Недостатки. Если вы переусердствуете, есть риск повредить коленные суставы. Не упорствуйте с повышением сопротивления, лучше почаще перебирайте ногами, это безопаснее.

КРОСС-ТРЕЙНЕР

Он же эллипсоид - гибрид степпера и качелей. Каждая нога стоит на собственной «плавающей», как качели, платформе, руки держат рычаги. Вы перебираете ногами и руками, при этом каждая ступня не просто движется вверх-вниз, как на степпере, или вперед, как на беговой дорожке, а описывает овал (эллипс).

На рынке представлены эллипсоиды двух типов: в одних рукоятки соединены с педалями, чтобы задействовать одновременно и ноги, и плечевой пояс, в других поручни не связаны с педалями, что позволяет изолированно работать с отдельными группами мышц.

Степень нагрузки, как правило, регулируется, можно также считать время, пульс, сожженные калории, заниматься по встроенной программе.

Тренажер солидный: весит 80-100 кг и требует не менее 2 кв. м площади. Есть складные модели с колесиками, чтобы тренажер можно было сложить и задвинуть куда-нибудь подальше.

Достоинства. Очень эффективная и при этом щадящая тренировка: не нагружает колени, как степпер, нет ударной нагрузки на позвоночник, как при беге, мышцы работают более интенсивно, чем при ходьбе. Рычаги позволяют заодно проработать плечи, грудь, руки и спину без дополнительных упражнений.

Недостатки. Эллипсоид на колесиках довольно сильно елозит во время тренировки, поэтому хороший рабочий эллипсоид тяжел и громоздок.